قمة إسبانية بنكهة أوروبية.. برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد في اختبار ناري بدوري الأبطال

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة قوية تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في قمة إسبانية تحمل الكثير من الإثارة والندية.

وتكتسب المباراة طابعًا خاصًا، كونها تأتي بعد سلسلة مواجهات متقاربة بين الفريقين خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها فوز برشلونة في الدوري الإسباني بنتيجة 2-1، ما يزيد من حدة التنافس ويمنح اللقاء طابعًا ثأريًا بين الطرفين.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه هانز فليك، بعدما حقق نتائج قوية مؤخرًا، حيث فاز في ثماني مباريات من آخر تسع، وقدم أداءً هجوميًا لافتًا جعله من أقوى فرق البطولة، خاصة بوجود الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، اللذين يقودان الخط الأمامي بكفاءة كبيرة.

ورغم هذا الزخم، لا تزال جماهير الفريق تنتظر ترجمة هذه النتائج إلى إنجاز قاري، في ظل تراجع أرقامه في الأدوار الإقصائية خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل مواجهة أتلتيكو اختبارًا حقيقيًا لطموحاته الأوروبية.

على الجانب الآخر، يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بقيادة مدربه دييجو سيميوني وهو في وضع صعب نسبيًا، بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخرًا، حيث تعرض لثلاث هزائم متتالية، ما يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل هذه القمة.

ويأمل أتلتيكو في استعادة توازنه عبر دوري الأبطال، خاصة مع اقترابه من نهائي كأس الملك، ورغبته في تعويض تراجع نتائجه محليًا، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يعيش حالة فنية مميزة مثل برشلونة.