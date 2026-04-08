ارتفاع النفط الكويتي إلى 121.09 دولار للبرميل

سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعا بمقدار 1.13 دولار أمريكي، ليصل إلى 121.09 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس، الثلاثاء.

وبحسب مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، كان سعر برميل النفط الكويتي قد بلغ 119.96 في تداولات يوم الاثنين الماضي.

من جانب آخر وعلى خلفية قرار الرئيس الأمريكي بهدنة مع إيران، سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعا في مستهل تعاملاتها اليوم، الأربعاء، حيث ارتفع مؤشرها العام بمقدار 157.5 نقطة بما نسبته 1.8%، كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 130.87 نقطة بنسبة 1.70%.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا أيضا بمقدار 188.90 نقطة بنسبة 2.04%.

فيما ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بمقدار 278.15 نقطة بما نسبته 3.4%.