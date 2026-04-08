اقتصاد

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

أمل مجدى

يترقب المواطنون في مصر أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 بعد التحولات السريعة في مسار التصعيد الإقليمي، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، مع فتح فوري وآمن لمضيق هرمز، في خطوة وصفها بأنها تمهّد لاتفاق سلام طويل الأمد، مؤكدًا أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية وتجاوزتها، وأن المقترح الإيراني المكوّن من عشر نقاط يمثل أساسًا عمليًا لاستكمال المفاوضات خلال فترة التهدئة.

وقد أعلنت الحكومة في 10 مارس 2026 تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين، بسبب التوترات التي حدثت في العالم بسبب الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حيث ارتفع سعر بنزين 95 في مصر من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، فيما وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين اليوم في مصر 8 أبريل 2026

استقرت أسعار البنزين اليوم  الأربعاء دون أي زيادة أو تراجع، حيث سجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيها للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، ووصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وهي الأسعار داخل محطات الوقود.

 

سعر السولار اليوم 

كما سجل سعر السولار اليوم الأربعاء نحو 20.5 للتر  ويعد السولار من أكثر المنتجات البترولية تأثيرًا في السوق نظرًا لاعتماده في وسائل النقل المختلفة وقطاعي الصناعة والخدمات.

 

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم في السوق المحلية

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز في السوق المحلية، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم لنحو 350 جنيها، بينما سجلت سعر أسطوانة الغاز سعة 25 كجم نحو 550 جنيها.

 

سعر غاز تموين السيارات اليوم

وثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيها للمتر، وهو ما يجعل المواطنين تتوجه لاستخدام الغاز كبديل اقتصادي للوقود التقليدي.

البنزين أسعار البنزين اليوم أسعار البنزين والسولار الوقود الهدنة الإيرانية الأمريكية

