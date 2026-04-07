انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

البنزين
البنزين
أمل مجدى

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار البنزين والسولار خاصة مالكو السيارات لأنه يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة وأسعار المواصلات العامة والسلع.

أعلنت الحكومة في 10 مارس 2026 تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين، بسبب التوترات التي حدثت في العالم بسبب الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حيث ارتفع سعر بنزين 95 في مصر من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، فيما وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين اليوم في مصر 7 أبريل 2026

استقرت أسعار البنزين اليوم  دون أي زيادة أو تراجع، حيث سجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيها للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، ووصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وهي الأسعار داخل محطات الوقود.

 

سعر السولار اليوم الثلاثاء 

كما سجل سعر السولار اليوم نحو 20.5 للتر  ويعد السولار من أكثر المنتجات البترولية تأثيرًا في السوق نظرًا لاعتماده في وسائل النقل المختلفة وقطاعي الصناعة والخدمات.

 

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم في السوق المحلية

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز في السوق المحلية، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم لنحو 350 جنيها، بينما سجلت سعر أسطوانة الغاز سعة 25 كجم نحو 550 جنيها.

 

سعر غاز تموين السيارات اليوم

وثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيها للمتر، وهو ما يجعل المواطنين تتوجه لاستخدام الغاز كبديل اقتصادي للوقود التقليدي.

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
أسعار السيارات
