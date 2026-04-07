سعر الجنيه الذهب في مصر ختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في مصر علي مدار التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 7220 جنيها مقارنة 7140 جنيها مستهل التعاملات بزيادة 80 جنيها في الجرام.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8250جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8170 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7220 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6190 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4815 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4765 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.760 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي57.200 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 256650 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 254160 جنيهًا.

سعر الدولار في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.76 جنيه مقابل 54.70 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4705 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.