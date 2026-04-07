كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

كشف الفنان يوسف الشريف عن تفاصيل مسيرته الفنية وأسباب غيابه خلال السنوات الماضية، وذلك خلال لقائه في برنامج تلفزيوني.





وأوضح أن ابتعاده عن الساحة جاء نتيجة حرصه على اختيار أعمال تليق بجمهوره وتعبر عنه بصدق، كما تطرق إلى سر مقولة «شابوه» التي ارتبطت باسمه منذ أحد أعماله، مؤكدًا أنها تمثل مسؤولية كبيرة بسبب توقعات الجمهور.





وتحدث أيضًا عن مسلسله الجديد «فن الحرب»، مشيرًا إلى أنه مستوحى من كتاب يتناول كيفية إدارة الصراعات في الحياة اليومية.





وأكد أن العمل يحمل أفكارًا عميقة تعكس التحديات المختلفة وطرق التعامل معها بشكل مدروس.





