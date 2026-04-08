جمال علام: اتحاد الكرة لغى قرارات المجلس القديم بشأن الحكام لـ «الشو الإعلامي»

طالب جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، من لجنة الحكام الحالية النظر في اختيارات الحكام لمباريات الدوري المصري.

وقال جمال علام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لازم لجنة الحكام تراعي حسابات وميختاروش نفس الحكم اللي دار المباراة الدور الأول.

وأضاف: لازم اتحاد الكرة يتكلم مع الحكّام ويشوف إيه المشكلة وتعيينات لطاقم الحكام في مباريات عديدة.

وتابع: فيه حكام كتيرة فوق السن موجودة اشمعنى الغندور ورد الفيفا قالت طالما الحكم قادر يدي سيبه.

وواصل: مينفعش مجلس جديد يلغي قرار مجلس قديم .. هما لغوا قرارات ومتلغتش أساسًا وعملوها عشان الشو الإعلامي.