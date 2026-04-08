إعلامي: لاعبو الأهلي كانوا «متسربعين» في لقاء سيراميكا كليوباترا وغلبت عليهم الفردية في الأداء|فيديو

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا أداء لاعبي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في أولى جولات مرحلة التتويج بالدوري المصري، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «مش معقول ضغط الجماهير مع ضغط الدوري تخلي لاعبي الأهلي متسربعين بالشكل ده في المباراة».

وأردف قائلًا: «لاعبو الأهلي لجأوا للفردية في أوقات حاسمة من المباراة»، مضيفًا أن محمود حسن تريزيجيه في آخر المباراة أهدر فرصة محققة بشكل فردي، ولو لجأ للحل الجماعي كانت الكرة ستكون هدفًا مؤكدًا.

وتابع قائلًا: «الأهلي أشرك في المباراة عددًا كبيرًا من لاعبي الهجوم، وفي النهاية من أحرز هدف الأهلي في اللقاء هو المدافع ياسر إبراهيم وسجل الكرة في المرمى بشكل أفضل من أي مهاجم».

وتحدث أضا عن أن لاعبي الأهلي يشعرون أنهم يقفون على حافة الحفرة، مضيفًا أن اللاعبين يخوضون اللقاءات، وهم غير سعداء تمامًا وتحت الضغط النفسي.

وأشار محمد أضا إلى أن جمهور الأهلي حضر بشكل كامل في المباراة لأول مرة هذا الموسم، في وقتٍ لم يكن لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية في هذه المباراة.

وانتقد محمد أضا المدرب الدنماركي ييس توروب، قائلًا: «أنا مستغرب من المدرب ييس توروب.. في وقت اللاعبون والجماهير في شد عصبي في نهاية المباراة، وتوروب على دكة البدلاء يضحك بلا مبالاة».

وأضاف قائلًا: «توروب عمل جوه الملعب جريمة فنية لأنه خرج كل اللاعبين القادرين على قطع الكرات في الخط الدفاع سواء أليو ديانج ويوسف بلعمري».