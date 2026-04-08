«توروب» ينتقد إهدار الفرص وجودة الملاعب بعد تعادل الأهلي أمام سيراميكا

تحدث ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن أبرز المشكلات التي يعاني منها الفريق عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن إهدار الفرص يمثل أحد التحديات الرئيسية.

وأوضح توروب، خلال المؤتمر الصحفي، أن الأهلي يحتاج إلى عدد كبير من المحاولات من أجل تسجيل الأهداف، وهو ما يؤثر على نتائج الفريق في المباريات الحاسمة.

وقال: «نعاني من تسجيل الأهداف بعد عدد كبير من المحاولات، وهذا أمر صعب في بطولة بحجم الدوري».

كما انتقد المدير الفني جودة أرضية الملاعب، مؤكدًا أنها تؤثر على مستوى الأداء الفني للاعبين.

وأضاف: «لا أستطيع تخيّل اللعب بهذا الشكل من أرضية الملعب، يجب النظر في جودة الملاعب، نحن نشعر بإحباط كبير بعد خسارة نقطتين».

وشدد على أن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المباريات، مشيرًا إلى أنه حذر لاعبيه قبل اللقاء من أهمية التركيز في كل كرة.