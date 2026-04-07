طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية بدون زيت في البيت

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية، خاصة الوصفات الصحية التي لا تحتوي على زيت.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة مميزة لعجينة بيتزا خفيفة وهشة تعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مع خطوات سهلة تضمن نجاح العجينة من أول مرة.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بدون زيت

المكونات:

3 أكواب دقيق (غير مضغوط)

كوب وربع ماء دافئ

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر أو عسل نحل

نصف ملعقة صغيرة ملح

خطوات تحضير عجينة البيتزا على طريقة الشيف نادية السيد:

ـ في بولة عميقة، يتم خلط الماء الدافئ مع السكر والخميرة وتقليبهم جيدًا، ثم يترك الخليط عدة دقائق حتى تظهر فقاعات، وهي علامة نجاح تفعيل الخميرة.

ـ يضاف الدقيق والملح إلى خليط الخميرة، ثم تعجن المكونات جيدًا لمدة من دقيقتين إلى 3 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وتلتصق قليلًا باليد.

ـ تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

- تنصح الشيف نادية السيد بفرد العجينة باستخدام اليد بدلًا من النشابة، للحفاظ على فقاعات الهواء داخل العجين، وهو سر القوام الإيطالي الهش.

- توضع صلصة البيتزا المكونة من عصير الطماطم والثوم والزعتر، ثم تضاف الحشوات حسب الرغبة مثل الجبن أو الخضروات أو اللحوم.

ـ تخبز البيتزا في فرن ساخن على أعلى درجة حرارة حتى تنضج وتتحمر الأطراف.

نصائح مهمة لنجاح عجينة البيتزا

ـ يفضل فرد العجينة باليد للحصول على نتيجة أفضل.

ـ يمكن ترك العجينة في الثلاجة بعد التخمير لمدة تصل إلى 5 أيام لتحسين الطعم.

ـ يمكن استخدام صوص البيتزا بدون طهي للحصول على نكهة أصلية.

ـ يجب تسخين الفرن جيدًا قبل إدخال البيتزا.

سر نجاح عجينة البيتزا مثل المطاعم

ويؤكد خبراء الطهي أن سر نجاح البيتزا الإيطالية يكمن في:

التخمير الجيد

عدم الإكثار من الدقيق أثناء الفرد

استخدام فرن شديد السخونة

عدم الضغط على العجينة أثناء التشكيل