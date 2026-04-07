طريقة عمل حواوشي إسكندراني.. المقادير والخطوات

يعد الحواوشي الاسكندراني من الأكلات الشهية التى يمكن تناولها طوال العام ومذاقه مميز وغني بالبروتين.

نعرض لكم طريقة عمل حواوشي اسكندراني من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

عجينة بيتزا جاهزة

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

فلفل رومي

فلفل حار

طماطم مكعبات صغيرة

ملح

فلفل اسود

كمون

بهارات

بابريكا

جنزبيل

بصل بودرة

ثوم بودرة

شطة

طريقة عمل حواوشي إسكندراني

اخلطى كل المكونات والخضار والبهارات مع اللحمة المفرومة

ويقلبوا جيدا ثم تفرد العجينة.

واحشى بحشوة الحواوشي واضيفي طبقة أخرى من العجين واغلقيها ثم ادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميه ساخنا.