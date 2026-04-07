رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

أفادت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، أن طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وتسود حالة من القلق والترقب في العواصم العالمية مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن حتى حلفاء واشنطن وشركاءها في المنطقة لا يملكون تصورًا واضحًا لما سيحدث بعد انتهاء المهلة.

وجاءت تصريحات ترامب التي حذر فيها من أن “حضارة كاملة قد تموت الليلة” ما لم يحدث “شيء ثوري رائع”، لتزيد المخاوف من احتمال تصعيد عسكري كبير، خاصة مع تهديده بتوجيه ضربات إلى بنى تحتية حيوية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق -وذلك وفق تقرير لمجلة بولتيكو.

ومنح الرئيس الأمريكي طهران مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران بشكل شبه كامل عبر استهداف ناقلات النفط التي تمر فيه بطائرات مسيرة، وهو الممر الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.