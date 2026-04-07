انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تهديد 2 الفجر | الكشف عن غياب تصور حلفاء واشنطن لمصير انتهاء مهلة ترامب لإيران

أ ش أ

تسود حالة من القلق والترقب في العواصم العالمية مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن حتى حلفاء واشنطن وشركاءها في المنطقة لا يملكون تصورًا واضحًا لما سيحدث بعد انتهاء المهلة.

وجاءت تصريحات ترامب التي حذر فيها من أن “حضارة كاملة قد تموت الليلة” ما لم يحدث “شيء ثوري رائع”، لتزيد المخاوف من احتمال تصعيد عسكري كبير، خاصة مع تهديده بتوجيه ضربات إلى بنى تحتية حيوية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق -وذلك وفق تقرير لمجلة بولتيكو.

ومنح الرئيس الأمريكي طهران مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران بشكل شبه كامل عبر استهداف ناقلات النفط التي تمر فيه بطائرات مسيرة، وهو الممر الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن “الرئيس وحده يعلم أين تقف الأمور وما الذي سيفعله”، مؤكدة أن أمام إيران فرصة حتى انتهاء المهلة “لاتخاذ القرار والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة” .

ومع تصاعد التوتر، حذر مراقبون من أن أي هجوم واسع على إيران قد يؤدي إلى توسيع الصراع الإقليمي الذي يهدد حركة التجارة والطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس بالفعل على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، عن أمله في التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك غالبًا فجوة بين التصريحات العلنية والمفاوضات الجارية خلف الكواليس، كما حذر من استهداف البنية التحتية المدنية.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن إيران تنتهك القوانين الدولية عبر استهداف السفن التجارية في المضيق، واصفًا ذلك بأنه “مشكلة كبيرة للعالم”.

ورغم تصاعد التهديدات، يرى بعض المقربين من الإدارة الأمريكية أن ترامب قد يختار خطوات أقل حدة لتجنب تصعيد واسع، بينما يستبعد مسؤولون سابقون في الإدارة احتمال استخدام أسلحة نووية في هذا الصراع.

