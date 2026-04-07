انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون

الأسمدة
شيماء مجدي


بعد زيادة أسعار الغاز والسولار ، هناك ترقب فى الأوساط الزراعية حول احتمالية زيادة أسعار الأسمدة والتى تعد أحد أهم مدخلات العملية الزراعية، حيث يعتمد عليها المزارعون بشكل أساسي في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، الأمر الذي يجعل أي تغير في أسعارها

هل ترتفع أسعار الأسمدة؟

أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه لا يتوقع رفع أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والغاز، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل دعم القطاع الزراعي بمختلف السبل، بما يسهم في الحفاظ على استقرار مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأوضح خليفة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تدرك أهمية استقرار أسعار الأسمدة باعتبارها أحد أهم عناصر العملية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك توجهًا للسيطرة على أسعار السوق من خلال دعم شركات القطاع الخاص إلى حد ما، بما يمنع حدوث زيادات كبيرة قد تؤثر سلبًا على الفلاحين والإنتاج الزراعي.

تحرك سعر الأسمدة

وأضاف أن أي تحرك محتمل في الأسعار، حال حدوثه، لن يكون نتيجة زيادة سعر الأسمدة نفسها، وإنما قد يرتبط بارتفاع تكلفة النقل عقب زيادة أسعار السولار، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات طفيفة ومحدودة لا تمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين.


وأشار نقيب الزراعيين إلى أن الدولة حريصة بشكل دائم على دعم الفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، نظرًا لدورهم المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المزارع يمثل أحد أعمدة الأمن القومي، وأن الحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج الزراعي يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.


وأكد خليفة أن استمرار دعم القطاع الزراعي يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار المحاصيل، ويعزز من قدرة المزارعين على التوسع في الزراعة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الاستراتيجية. .


كما قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،  إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة سعر الغاز والسولار خلال الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن أسعار الأسمدة المدعمة تحركت نتيجة زيادة سعر النقل فقط وعليه زادت زيادة طفيفة .

سعر الأسمدة بالسوق

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن الحرب الإيرانية الأمريكية أثرت على أسعار الغاز والسولار وبالتالى قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة،  موضحًا أن سعر طن الأسمدة حاليا 24000 ومن المتوقع أن تصل إلي 28 ألف .

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أنه فى حال زيادة الأسمدة سيتم زيادة أسعار الخضروات والفاكهة ولكن على المدي البعيد وغير مباشر ، موضحًا أن أكثر مايؤثر فى أسعار الخضراوات والفواكه هو قانون العرض والطلب .

كما حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من أن القطاع الزراعي في مصر مقبل على مرحلة صعبة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة وتوقف عمليات البيع والشراء داخل الأسواق.

وأوضح حسين ابو صدام أن سعر طن الأسمدة قد يصل إلى 28 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن حالة من الترقب تسيطر على السوق، حيث يفضل بعض التجار الاحتفاظ بالمخزون لديهم خوفًا من تقلبات الأسعار وبيعها بأقل من قيمتها المستقبلية، مشددًا على أن الحصول على الأسمدة المدعمة لا يشمل جميع المزارعين، بل يقتصر على من يمتلكون حيازات زراعية رسمية، ما يزيد من الأعباء على باقي الفلاحين في السوق الحرة.

وأشار "نقيب الفلاحين " إلى أن القطاع الزراعي عالميًا يمر بظروف استثنائية، من المتوقع أن تنعكس على الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل اضطرابات العرض والطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ونوه حسين أبو صدام بأن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأسمدة، لافتًا إلى أن الدولة تدعم نحو 37% من إنتاج المصانع لصالح المزارعين، كما أن نحو 80% من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة يستفيدون من منظومة الدعم، وهو ما يساهم جزئيًا في تخفيف حدة الأزمة.

الغاز السولار أسعار الأسمدة الأسمدة أسعار السولار

