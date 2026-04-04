قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مديريات الزراعة تكثف الجولات الميدانية لمتابعة صرف الأسمدة وتوريد قصب السكر

صرف الأسمدة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقرير المتابعة الاسبوعي للإدارة المركزية لشئون المديريات، حول جهود متابعة سير العمل بمديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية، لضمان رفع كفاءة المنظومة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين، بناءً على تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع  شئون التعاونيات والمديريات والتدريب.

وقال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إن الأسبوع الماضي شهد نشاطاً مكثفاً، على مستوى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، حيث تم متابعة انتظام عملية صرف الأسمدة الزراعية، تزامناً مع قرار مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي، والتأكد من التزام جميع المنافذ بآلية الصرف المعتمدة، لضمان استكمال حصص الموسم الشتوي ووصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق العدالة في التوزيع ويدعم الإنتاجية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان فنية للمرور الميداني على المحاصيل القائمة بمختلف المحافظات؛ للاطمئنان على الحالة العامة للزراعات وتقييم مدى تأثرها بالمتغيرات المناخية الحالية، لافتا إلى أن الجولات استهدفت  تقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين وحل المشكلات الميدانية بشكل فوري للحفاظ على سلامة المحاصيل.

في صعيد مصر، أوضح شطا، أن أعمال المتابعة قد ركزت على انتظام توريد محصول قصب السكر إلى المصانع، باعتباره محصولاً استراتيجياً للصناعات الغذائية، كما تم التشديد على تذليل جميع العقبات أمام المزارعين لضمان سلاسة التوريد وتعظيم العائد الاقتصادي لهم.

ولفت إلى استمرار الرقابة الصارمة على كافة مديريات الزراعة، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات تُعطل سير العمل أو تضر بمصالح المزارعين، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو إحكام السيطرة على المنظومة الزراعية وتحقيق الانضباط في تقديم الخدمات.

واضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير الأداء الإداري والميداني لقطاعات الوزارة لتقديم الدعم والتيسير على المزارع المصري.

الزراعة الأسمدة قصب السكر توريد قصب السكر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

