أكلات شعبية مصرية.. طريقة عمل المسقعة بمذاق جديد

المسقعة من الأكلات المصرية الشعبية اللذيذة، ويمكن عملها بأكثر من طريقة، لكن دي الطريقة التقليدية السهلة والطعم فيها غني جدًا.
طريقة عمل المسقعة المصرية
المكونات
- 3 حبات باذنجان رومي كبير
- 2 حبة فلفل أخضر
- 3 فصوص ثوم مفروم
- 4 حبات طماطم معصورة أو كوب عصير طماطم
- ملعقة كبيرة صلصة
- ملح
- فلفل أسود
- كمون
- رشة شطة حسب الرغبة
- زيت للقلي
طريقة التحضير
أولًا: تجهيز الباذنجان
- يُغسل الباذنجان ويُقطع شرائح أو مكعبات.
- يُرش بقليل من الملح ويُترك 15 دقيقة.
- يُجفف ثم يُقلى في الزيت حتى يأخذ لونًا ذهبيًا.
ثانيًا: تحضير الصلصة
- في طاسة على النار ضعي ملعقتين زيت.
- أضيفي الثوم وقلبيه ثواني.
- ضعي عصير الطماطم والصلصة.
- تبلي بالملح والفلفل والكمون والشطة.
- اتركيها تتسبك حتى تصبح ثقيلة نسبيًا.
ثالثًا: التجميع
- في صينية أو حلة ضعي طبقة من الباذنجان.
- ثم الفلفل المقلي.
- صبي فوقهم الصلصة.
- تُترك على نار هادئة 5 دقائق أو تدخل الفرن 10 دقائق.
لعمل مسقعة باللحمة المفرومة
أضيفي نصف كيلو لحمة معصجة بين طبقات الباذنجان، وتعطي طعمًا غنيًا جدًا.
سر طعم المسقعة الحلو
- إضافة رشة سكر صغيرة للصلصة تقلل حموضة الطماطم.
- الكمون والثوم أساس النكهة.
- كلما كانت الصلصة متسبكة أكثر كان الطعم أفضل.