يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تعادله أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المسابقة.



وجاء تعادل الأهلي ليؤجل حسم العديد من الأمور في سباق الصدارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب، بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب.



وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة، في ظل أهمية النقاط الثلاث في صراع حسم لقب الدوري خلال المرحلة النهائية.