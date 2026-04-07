انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ياسمين القصاص

كشفت قضية اختطاف الفتاة ندى عن واحدة من أكثر الوقائع الإنسانية قسوة وإيلاما، بعدما اختفت عن أسرتها لمدة اثني عشر عاما كاملة، عاشت خلالها تحت هوية مزورة باسم "فاطمة"، في ظل ظروف مأساوية من التعذيب النفسي والجسدي والحبس القسري داخل غرفة مغلقة. 

وانتهت هذه المعاناة الطويلة بلحظة فاصلة، حين أثبت تحليل الحمض النووي هويتها الحقيقية، لتعود أخيرا إلى أسرتها وسط مشهد مؤثر امتزجت فيه دموع الفرح بآلام سنوات الفقد، بالتزامن مع تدخل حاسم من الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهمة، إلى جانب وعود رسمية بتقديم الدعم الكامل للضحية.

شهادة من الجيران:زوج ابنتها كشف الحقيقة

وفي هذا السياق، روى عمر فتحي، أحد جيران الأسرة الحقيقية لندى، جانبا من القصة قائلا: "الأسرة تعيش حياة بسيطة للغاية، حيث يعمل الأب حارسا لعقار، وهم من محدودي الدخل".

وأضاف فتحي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المتهمة، وتدعى عايدة، كانت تعطي دروسا لابنتها مي داخل العقار، وتمكنت من اختطاف الطفلة ندى مستغلة وجودها في نفس العقار، ثم أطلقت عليها اسم "فاطمة". 

وأشار إلى أن الواقعة بدأت بشكل مفاجئ خلال مشاجرة في الشارع، استغلتها المتهمة لخطف الطفلة، أثناء ذهاب ندى لشراء مشروب غازي من السوبر ماركت.

وتابع: "عايدة قامت باحتجاز ندى لمدة ثلاث سنوات في منطقة تدعى "الويلية"، قبل أن تنتقل بها إلى محافظة الإسماعيلية، حيث ادعت أن الطفلة ابنة طليقها، وأنها تتولى تربيتها".

واختتم حديثه: "المتهمة مارست عملية غسل دماغ كاملة للطفلة، حيث أقنعتها بأنها والدتها الحقيقية، وروجت لها رواية كاذبة بأنها كانت مختطفة من أشخاص آخرين، وأنها قامت بإنقاذها، ورامي الجبالي، زوج ابنة "عايدة"، هو من كشف ملابسات الواقعة، حيث نشر التفاصيل عبر صفحة المفقودين".

 العدالة تتحقق بعد سنوات

وأسدلت الأجهزة الأمنية والطبية الستار على هذه الجريمة البشعة، التي هزت الرأي العام، بعد أن أكدت نتائج تحليل الحمض النووي الحقيقة الكاملة، وأعادت ندى إلى أسرتها التي لم تفقد الأمل يوما في العثور عليها.

وجاءت لحظة العودة متزامنة مع ليلة وقفة العيد، لتتحول إلى مشهد إنساني بالغ التأثير، حيث احتضنت الأسرة ابنتها بعد سنوات من الفقد، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الفرح العارم بالحزن على عمر ضاع بعيدا عن أحضانهم.

 هوية مزورة وسجن مظلم

تعود جذور هذه الجريمة إلى قيام سيدة تدعى عايدة باختطاف طفلة صغيرة من منطقة العباسية، دون أن تكتفي بإبعادها عن أسرتها، بل سعت إلى طمس هويتها بالكامل، وفقد استخرجت لها شهادة ميلاد مزورة، منحتها فيها اسم "فاطمة"، مدعية وفاة والدتها، ومختلقة صلة قرابة وهمية لإخفاء جريمتها.

وكشفت إحدى المؤسسات المعنية بـ الأطفال المفقودين عن حجم المعاناة التي عاشتها الطفلة، حيث ظلت محتجزة لمدة ثلاث سنوات داخل غرفة مغلقة، نوافذها موصدة بأقفال حديدية، محرومة من ضوء الشمس، ومعزولة تماما عن العالم الخارجي. 

كما حرمت من أبسط حقوقها، بما في ذلك التعليم والتواصل الإنساني، في ظروف قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

والجدير بالذكر، أن هذه القصة ليست مجرد واقعة جنائية، بل شهادة مؤلمة على معاناة إنسانية طويلة، انتهت أخيرا بانتصار الحقيقة، وعودة الحق إلى أصحابه، لتبقى ندى رمزا للصبر، ودليلا على أن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تغيب.

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي للجماهير : هل الأهلي فرّط في فرص الفوز بالدوري

يارا

إعلامي يكشف تفاصيل استبعاد يارا عاطف من إدارة المباريات

الاهلي

بعد التعادل أمام سيراميكا ..طارق السيد : الأهلي خارج المنافسة

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد