تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

تشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة تصعيداً لافتاً، بعد إعلان النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري عزمها تقديم لائحة اتهام رسمية لعزل وزير الدفاع بيت هيغسث، على خلفية ما وصفته بـ"ارتكاب جرائم حرب" خلال العمليات العسكرية الجارية في إيران، إلى جانب تجاوزه الصلاحيات الدستورية المخولة للكونجرس.

وفي بيان شديد اللهجة، وجهت أنصاري انتقادات مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة، بما فيها تلك التي أدلى بها خلال مناسبة عيد القيامة، تعكس "سلوكاً مختلاً" يهدد بدفع البلاد نحو "حرب مدمرة جديدة بلا نهاية". وأكدت أن الرئيس، وفق تعبيرها، يلوّح باتخاذ خطوات تنتهك القانون الأمريكي والقانون الدولي، وعلى رأسه اتفاقيات جنيف.

انتهاكات قانونية وأخلاقية

واتهمت النائبة الإدارة الأمريكية بالضلوع في استهداف منشآت مدنية داخل إيران، بما في ذلك مدارس ومستشفيات وبنية تحتية حيوية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية. كما دعت أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس إلى اتخاذ موقف واضح، محذرة من أن "الاستمرار في دعم هذه السياسات سيجعلهم شركاء في المسؤولية".

وفي تصعيد غير مسبوق، طالبت أنصاري بتفعيل التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأمريكي، الذي يتيح نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه في حال ثبوت عجزه عن أداء مهامه. وأوضحت أن هذا التعديل "وجد لمثل هذه اللحظات"، معتبرة أن مصير القوات الأمريكية والاستقرار الدولي باتا على المحك.

انقسامات داخلية

ورغم أن تطبيق هذا التعديل يتطلب موافقة نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، وهو ما يعد احتمالاً ضعيفاً في ظل التوازنات السياسية الحالية، فإن طرحه يعكس حجم التوتر والانقسام داخل المؤسسات الأمريكية.

على صعيد آخر، أكدت أنصاري أنها ستتقدم الأسبوع المقبل ببنود اتهام رسمية لعزل وزير الدفاع، متهمة إياه بـ"الانتهاك المتكرر للقسم الدستوري"، وتعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر من خلال قرارات عسكرية "متهورة". وأشارت إلى حادثة قصف مدرسة للفتيات في إحدى المدن الإيرانية، معتبرة أنها تمثل دليلاً واضحاً على ما وصفته بـ"النهج العدواني غير المنضبط".