قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الزواج بدون ولي باطل أم صحيح؟.. احذروا الوقوع في الحرام
تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع
حرب نهاية الزمان.. هل يظهر المهدي المنتظر بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران؟
محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.. بعد قليل
مرحلة الحسم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
هل تقرر تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 بالمدارس للمرة الثانية؟|التعليم تنفي
هل يجوز ترويع الناس ولو على سبيل المزاح؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق
الأرقام غير دقيقة.. شبانة يرد على اتهام مجلس الأهلي بإهدار المال العام
الليلة.. مواجهة نارية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي
القسم الخارجي

تشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة تصعيداً لافتاً، بعد إعلان النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري عزمها تقديم لائحة اتهام رسمية لعزل وزير الدفاع بيت هيغسث، على خلفية ما وصفته بـ"ارتكاب جرائم حرب" خلال العمليات العسكرية الجارية في إيران، إلى جانب تجاوزه الصلاحيات الدستورية المخولة للكونجرس.

وفي بيان شديد اللهجة، وجهت أنصاري انتقادات مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة، بما فيها تلك التي أدلى بها خلال مناسبة عيد القيامة، تعكس "سلوكاً مختلاً" يهدد بدفع البلاد نحو "حرب مدمرة جديدة بلا نهاية". وأكدت أن الرئيس، وفق تعبيرها، يلوّح باتخاذ خطوات تنتهك القانون الأمريكي والقانون الدولي، وعلى رأسه اتفاقيات جنيف.

انتهاكات قانونية وأخلاقية

واتهمت النائبة الإدارة الأمريكية بالضلوع في استهداف منشآت مدنية داخل إيران، بما في ذلك مدارس ومستشفيات وبنية تحتية حيوية، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية. كما دعت أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس إلى اتخاذ موقف واضح، محذرة من أن "الاستمرار في دعم هذه السياسات سيجعلهم شركاء في المسؤولية".

وفي تصعيد غير مسبوق، طالبت أنصاري بتفعيل التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأمريكي، الذي يتيح نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه في حال ثبوت عجزه عن أداء مهامه. وأوضحت أن هذا التعديل "وجد لمثل هذه اللحظات"، معتبرة أن مصير القوات الأمريكية والاستقرار الدولي باتا على المحك.

انقسامات داخلية

ورغم أن تطبيق هذا التعديل يتطلب موافقة نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، وهو ما يعد احتمالاً ضعيفاً في ظل التوازنات السياسية الحالية، فإن طرحه يعكس حجم التوتر والانقسام داخل المؤسسات الأمريكية.

على صعيد آخر، أكدت أنصاري أنها ستتقدم الأسبوع المقبل ببنود اتهام رسمية لعزل وزير الدفاع، متهمة إياه بـ"الانتهاك المتكرر للقسم الدستوري"، وتعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر من خلال قرارات عسكرية "متهورة". وأشارت إلى حادثة قصف مدرسة للفتيات في إحدى المدن الإيرانية، معتبرة أنها تمثل دليلاً واضحاً على ما وصفته بـ"النهج العدواني غير المنضبط".

ترامب الكونجرس وزير الدفاع الأمريكي إيران إسرائيل عزل ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

ميدو

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

ترشيحاتنا

مجتبى خامنئي

إعلام أمريكي: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في مدينة قم وسط إيران

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا باستهداف خطوط السكك الحديدية في إيران

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

بالصور

بعد ارتفاعات الأسعار.. أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر

شيرى اريزو 5

تخبطات سعرية.. أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

أرخص سيارتين أتوماتيك

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد