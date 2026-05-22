هتصيف بأرخص سعر.. ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بإعلانات مصايف مزيفة في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (طالب "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير وحدات مصيفية لهم بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - 3 بطاقات بنكية - هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (14) واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



