سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الجمعة.. اخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى في الأسواق
مجموعة الهبوط .. البنك الأهلي يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري
مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
بسبب مشادة كلامية .. الداخلية توضح حقيقة اختطاف ركاب على طريق بنها
استبعاد 6 لاعبين بارزين من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم
بسبب نظام التعويضات.. الأندية المصرية تنتظر عوائد ضخمة من كأس العالم 2026
رقصة عفوية وابتسامة صادقة.. شاب من ذوي الهمم يخطف القلوب في حفل زفاف| صور
أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة
تركي آل الشيخ عن العلاقات المصرية - السعودية: لن نكون إلا معاً
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بيع سماعات أذن للغش في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل صادمة تكشفها ولاء هرماس | خاص

النائبة ولاء هرماس
عبد الرحمن سرحان

كشفت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، عن انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سماعات أذن دقيقة مخصصة للغش في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الأمر يمثل تحديًا واضحًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة التعليمية ومكافحة الغش الإلكتروني.

وقالت هرماس، في حوارها مع «صدى البلد»، إنها رصدت بنفسها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لسماعات غش بأسعار مخفضة لطلاب الثانوية العامة، مع شرح تفصيلي لطريقة استخدامها داخل اللجان، مضيفة: «الإعلانات مكتوب فيها نزلت التخفيضات لطلاب الثانوية العامة، وكأن هناك من يتحدى الدولة بشكل علني».

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أنها سبق وتقدمت بطلب مناقشة عامة بشأن ظاهرة الغش في الثانوية العامة، مشيدة بتجاوب وزير التربية والتعليم مع الملف، والإجراءات التي أعلنتها الوزارة لمواجهة أساليب الغش الحديثة.

وأوضحت أن وزير التعليم تحدث عن استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمكافحة الغش، مشيرًا إلى أنه لن يكشف عن كل الإجراءات حتى لا يتمكن الطلاب من التحايل عليها أو اتخاذ احتياطات مضادة.

وأضافت هرماس أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع مواجهة الظاهرة بمفردها، مؤكدة ضرورة وجود تنسيق كامل بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات، إلى جانب جميع أجهزة الدولة، لمواجهة التطور التكنولوجي المستخدم في عمليات الغش.

وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد أبدت تحفظها على فكرة فصل أو التشويش على الإنترنت في محيط لجان الامتحانات، احترامًا لحرية استخدام خدمات الاتصالات، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية البحث عن حلول تقنية فعالة تحد من عمليات الغش الإلكتروني دون الإضرار بالمستخدمين.

وطالبت النائبة بضرورة تحرك مباحث الإنترنت ووزارة الاتصالات لرصد الصفحات التي تروج لأدوات الغش وتتبع القائمين عليها، مؤكدة أن ما يحدث تحول إلى «مافيا غش إلكتروني» تستغل التكنولوجيا لتحقيق أرباح على حساب مستقبل الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت هرماس على أن مواجهة الغش لم تعد مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل تتطلب تعاونًا من الإعلام والصحافة ومؤسسات الدولة كافة، للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب.

