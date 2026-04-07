انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
زيادة مرتقبة.. موعد صرف معاشات مايو 2026

رشا عوني

بعد الحديث عن زيادة المعاشات2026، يترقب الملايين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مايو2026 خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يستفيد من المعاشات 11.5 مليون مواطن مصري، يترقبون موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة التأمينات الإجتماعية.

موعد صرف معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو2026

ومن المقرر بدء صرف معاشات مايو اعتبارًا من 1 مايو 2026، عبر ماكينات الصراف الآلي «ATM»، إلى جانب مكاتب البريد وفروع البنوك، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري والمحافظ الرقمية، بما يضمن مرونة وسرعة في الحصول على الأموال.
 

11.5 مليون مستفيد بالمعاشات

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تصرف المعاشات لـ  11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

تفاصيل صرف معاشات مايو 2026 في مصر

الاستعلام عن المعاشات

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

كما يستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2026

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

زيادة المعاشات 2026

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات السنوية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذى يؤكد ان الزيادة السنوية للمعاشات يستحق صرفها مع بداية شهر يوليو من كل عام.
 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام كما أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.

وتُطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية وليست بقيمة مقطوعة، بحد أقصى 15% وفقًا لأحكام القانون، وهي النسبة نفسها التي طبقتها الحكومة في آخر علاوة دورية رسمية عام 2025.

