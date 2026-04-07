الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لـ11.5 مليون مواطن..موعد زيادة المعاشات 2026

منار عبد العظيم

يترقب نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات، في إطار جهود الحكومة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمستفيدين.

 ويأتي هذا الصرف وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم حقوق وواجبات أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاعين العام والخاص.

موعد صرف الزيادة ونسبة الزيادة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ رسميًا في الأول من يوليو 2026، وهو الموعد السنوي المعتمد لصرف الزيادات السنوية.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على استكمال الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة بدقة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من هذه الدراسات، لضمان تحديد قيمة عادلة ومناسبة لجميع المستفيدين.

صرف معاشات شهر أبريل 2026

سبق ذلك صرف معاشات شهر أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مستفيد، بدءًا من 1 أبريل، من خلال جميع منافذ الصرف المتاحة مثل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك

مكاتب البريد

بنك ناصر الاجتماعي

المحافظ الإلكترونية

ويأتي هذا النظام لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بيسر وتنظيم، وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين:

إدخال الرقم القومي

معرفة قيمة المعاش المستحق

الاطلاع على مواعيد الصرف والتحديثات الخاصة بالمعاش

وتساعد هذه الخدمة في متابعة حقوق المستفيدين دون الحاجة للذهاب شخصيًا لمكاتب الصرف.

مطالب أصحاب المعاشات

أكد محمد مسعود غنيم، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن هناك مطالب رئيسية للمستفيدين تشمل:

تسوية أوضاع الخمس علاوات المستحقة

توفير حياة كريمة لكبار السن وعدم إرهاقهم بالمشكلات الإدارية

تعميم القضايا الخاصة بالمعاشات بدلًا من التعامل مع كل حالة بشكل فردي

الاستعانة بخبير اقتصادي لتحديد قيمة عادلة للمعاش

وأشار غنيم خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد"  إلى أن الدولة منحت أصحاب المعاشات علاوات استثنائية في عامي 2022 و2023 بقيمة 300 جنيه لكل عام، ثم تم إقرار استمرار الزيادات مرة أخرى اعتبارًا من 2025.

 

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

