قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟
ترامب ينشر فيديو غريب اعتراضا على مذيع في قناة cbs الأمريكية
محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم 23 مايو 2026
اجتمعت فيها أمهات العبادات.. تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 23-5-2026
مايكروسوفت تحذف زر Copilot العائم من تطبيقات Office وExcel
مطالب برلمانية بتوفير بدائل اقتصادية للشباب لمنع الهجرة غير الشرعية
الحمد لله.. كريم بنزيما يشارك متابعيه فيديو أثناء آداء مناسك الحج
بعد انقطاعها.. مياه القاهرة تعلن إعادة الضخ تدريجيًا بمنطقة التبين
الدولار بـ 52.86 جنيها.. آخر تحديث لسعر العملة الخضراء في البنوك
أزمة توروب تشتعل داخل الأهلي.. أسباب الخلاف وتهديد باللجوء إلى فيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 23-5-2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 23-5-2026  ، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

هاني شاكر

إلهام شاهين تدخل في نوبة بكاء بسبب وصية هاني شاكر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد القديسة ريتا برعية سيدة الكرمل ببولاق أبوالعلا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب : إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل

بالصور

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟
مع اقتراب عيد الأضحى.. كيف تؤثر اللحوم المصنعة على الصحة؟

قبل عيد الأضحى.. طرق مختلفة لعمل الممبار

الممبار
الممبار
الممبار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال.. وصفات شهية ومغذية يحبها الصغار

أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال
أكلات سريعة من لحمة العيد للأطفال

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد