محافظات

أخبار أسوان..توصيل للمرافق ودعم علاجي للقرى وأمانة مشرف أمن وأنشطة للمكتبة وانهيار لعقار سكني

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق: 3 /12 /2025 احداث متنوعة.

 كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مديرية الإسكان بالتعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروع توصيل خدمة مياه الشرب لـ 84 منزلاً بقرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة ، وذلك بتكلفة تقديرية 4.2 مليون جنيه.

ويأتى ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لتحسين جودة الخدمات الحيوية داخل كافة القرى ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

https://www.elbalad.news/6787610

أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمشاركة المشرفة لفريق الإنشاد الدينى بمكتبة مصر العامة بأسوان فى فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الثامنة عشرة تحت شعار (رسالة سلام من مصر إلى العالم) .

وأكد المحافظ على أن هذه المشاركة المتميزة تجسد الوجه الحضارى والثقافى لأسوان وتعكس الدور البارز للمكتبة فى دعم المواهب الشابة وإحياء الفنون الروحية الأصيلة التى توحد القلوب وتعبر عن روح مصر السمحة .

https://www.elbalad.news/6787885

جهود متنوعة

 

قدمت جمعية الأورمان الدعم العلاجى لـ 21 مريض فشل كلوى بقرى سلوا والكاجوج بمركز كوم امبو، وقرى الشطب ونجع البحر والعليقات والشيخ إبراهيم بمركز دراو شمال أسوان من خلال توفير الأدوية اللازمة وتقديم الاحتياجات العلاجية داخل مستشفى سلوا ومستشفى دراو بما يخفف من أعبائهم الصحية والمعيشية.

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ مبادرة إنسانية جديدة بمحافظة أسوان لدعم مرضى الفشل الكلوى الأكثر احتياجاً بمركزى كوم امبو ودراو، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع جمعية الأورمان، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

https://www.elbalad.news/6787961

احتفل مجموعة من السائحين بمعبد إدفو شمال أسوان بمشرف أمن المعبد تقديراً لأمانته ويقظته بعد إعادته حقيبة لسائحة صينية الجنسية بعد فقدانها.

وقال أسامة إسماعيل، مدير عام آثار إدفو، إن القصة حدثت اليوم، الأربعاء، في أثناء توافد الأفواج السياحية لزيارة معبد إدفو الأثرى، وإن هناك سائحة صينية الجنسية فقدت حقيبتها الخاصة.

https://www.elbalad.news/6787971

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إحتواء واقعة إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة بركة الدماس دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث تم إخلاء المنزل منذ أمس من المقيمين فيه تحسباً لتعرضه للإنهيار فى أى وقت نتيجة تقادم العقار .

وفور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

https://www.elbalad.news/6788153

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعاً مع مسئولى الكيانات السياحية والقيادات الطبيعية للاستماع لصوت ونبض الشارع الأسوانى ، والتفاعل المباشر مع مطالب ومقترحات المجتمع المحلى للنهوض بهذه المحافظة العريقة. 

وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، إلى جانب مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة. 

https://www.elbalad.news/6788231


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

