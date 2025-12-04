نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها و متابعيها مجموعة من الصور من حفل توزيع جوائز الميما ميوزك عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .



إطلالة نيكول سابا تثير الجدل على السوشيال ميديا

وأثارت نيكول سابا ، الجدل بإطلالتها الملفتة الجريئة التى تداولها بعض روادد السوشيال ميديا و ظهرت مرتدية جمبسوت بجلد الثعبان الملون وعلى الاكمام من منطقة اليد مزين بالريش الذهبي وهو ما ابرز خصرها المنحوت و قوامها الممشوق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نيكول سابا منصور ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه

وتعتمد نيكول سابا أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.