نيكول سابا تخطف الأنظار بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيكول سابا

خطفت نيكول سابا الأنظار في أحدث جلسة تصوير بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء السفلي من التصميم بالقماش الشيفون الشفاف.

لم تبالغ نيكول سابا في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها، ونالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، بدت نيكول سابا بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.