إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أسامة الجندي يحدد الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج

أسامة الجندي
أسامة الجندي
أحمد سعيد

أكد الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن حادثة الإسراء والمعراج ستبقى آية خالدة على مرّ الزمان، لما اشتملت عليه من عجائب التأييد والتوفيق والنصرة والاجتباء التي امتنّ الله بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة المباركة تفتح في كل قراءة جديدة أبوابًا من الأسرار والمعاني التي تتجدد بتجدد الزمان.

أسامة الجندي: الإسراء والمعراج رسالة ربانية خالدة في الصبر على الابتلاء وحسن التوكل على الله

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن مقام الإسراء والمعراج هو مقام فتح وفضل وفيض وشهود للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح في هذه الرحلة أعلم الناس بالله، وأعرفهم به، وأقربهم إليه، وأتقاهم له جل جلاله، لافتًا إلى أن العلماء كلما تناولوا هذا الحدث العظيم انفتحت لهم معانٍ جديدة وأسرار متجددة تتعلق بهذه الرحلة الربانية الفريدة.

وأشار إلى أن الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها كيفية تعامل الإنسان مع الابتلاءات والشدائد والأزمات التي يمر بها في حياته، مؤكدًا أن هذه الرحلة جاءت رسالة ربانية بليغة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم إن فقد حماية العم بوفاة أبي طالب، فقد أحاطه الله بحمايته، وإن فقد مؤانسة الزوج بوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، فقد شمله الله بمؤانسة الملأ الأعلى، وإن أحاط به تكذيب قريش وأذاهم، فقد صدّقته السماء وكرمته غاية التكريم.

وبيّن الدكتور أسامة الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم للأمة درسًا عمليًا في كيفية استقبال الابتلاء والتعامل معه، حيث لم ينعزل عن الواقع ولم ينسحب من الحياة، بل طرق الأسباب المتاحة أمامه، وبحث عن البدائل، وعرض نفسه على القبائل، واجتهد في الدعوة، ثم ناجى ربه متضرعًا بدعاء عظيم جمع كل مقومات الإيمان واليقين.

وأكد أن التوكل الحقيقي لا يعني ترك السعي ولا الهروب إلى الدعاء دون بذل الجهد، وإنما التوكل الحق هو طرق الأسباب أولًا، ثم تفويض الأمر إلى رب الأسباب، مشددًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة للأمة في أن الإيمان لا يتعارض مع العمل، وأن الاعتماد على الله لا يلغي الأخذ بالأسباب.

وأكد على أن الله سبحانه وتعالى كان عوضًا للنبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما فقده في الدنيا، فجاءت رحلة الإسراء والمعراج تكريمًا إلهيًا وجبر خاطر ربانيًا، ورسالة أمل لكل مبتلى بأن مع العسر يسرًا، وأن من صدق مع الله صدق الله معه.

الدكتور أسامة الجندي أسامة الجندي وزارة الأوقاف الأوقاف الإسراء والمعراج

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

مدين مع مدحت العدل

مدين يشيد بمسرحية «أم كلثوم» ويهنئ مدحت العدل على نجاح العمل

محمد دياب

بناء على طلب شريف عرفة .. محمد دياب يكشف عن تغيير نهاية فيلم الجزيرة

الفنانة هدير عبدالناصر

مسلسلات رمضان 2026.. هدير عبد الناصر تقف أمام مي عمر في الست موناليزا

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

