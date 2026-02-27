قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
رياضة

كوكا يسجل في خسارة الاتفاق أمام الحزم بثلاثية بالدوري السعودي

كوكا
كوكا
إسلام مقلد

حقق فريق الحزم الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وسجل أهداف الحزم كل من يوسف سامي الشمري وفابيو مارتينيز وأبو بكر باه في الدقائق 17 و43 و82، بينما سجل هدف الاتفاق أحمد حسن كوكا في الدقيقة 9 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده للنقطة 28 ليحتل المركز العاشر بترتيب جدول دوري روشن السعودي، وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة 38 ليحتل المركز السابع.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا فريقي الحزم والاتفاق التشكيل الرسمي لفريقيهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الحزم ضد الاتفاق

حراسة المرمى: زايد

خط الدفاع: بوطويل - روزبيه - تنكر

خط الوسط: الراشد - باه - عومارو - النخلي

خط الهجوم: موكوانا - السومة - مارتينيز

البدلاء: محمد عيسى اليامي - يوسف المزيريب - عبد الرحمن الخيبري - نواف الحبشي - عبد العزيز الضويحي - ماجد الغامدي - عبد الرحمن الدخيل - احمد الشمراني - عبد العزيز الحربي

وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: روداك

خط الدفاع: العليان - مادو - هندري - هندي

خط الدفاع: فينالدوم - علي - دودا - كوستا

خط الدفاع: غلوشيفيتش - كوكا

البدلاء: فارس الغامدي - عواد دهل - موهاو نكوتا - عبد الباسط هوساي - جلال السالم - حسن المسلم - زياد الغامدي - ياسر عبدالله الشمري - راضي العتيبي

