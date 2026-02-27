كوكا يسجل في خسارة الاتفاق أمام الحزم بثلاثية بالدوري السعودي

حقق فريق الحزم الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وسجل أهداف الحزم كل من يوسف سامي الشمري وفابيو مارتينيز وأبو بكر باه في الدقائق 17 و43 و82، بينما سجل هدف الاتفاق أحمد حسن كوكا في الدقيقة 9 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده للنقطة 28 ليحتل المركز العاشر بترتيب جدول دوري روشن السعودي، وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة 38 ليحتل المركز السابع.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا فريقي الحزم والاتفاق التشكيل الرسمي لفريقيهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الحزم ضد الاتفاق

حراسة المرمى: زايد

خط الدفاع: بوطويل - روزبيه - تنكر

خط الوسط: الراشد - باه - عومارو - النخلي

خط الهجوم: موكوانا - السومة - مارتينيز

البدلاء: محمد عيسى اليامي - يوسف المزيريب - عبد الرحمن الخيبري - نواف الحبشي - عبد العزيز الضويحي - ماجد الغامدي - عبد الرحمن الدخيل - احمد الشمراني - عبد العزيز الحربي

وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: روداك

خط الدفاع: العليان - مادو - هندري - هندي

خط الدفاع: فينالدوم - علي - دودا - كوستا

خط الدفاع: غلوشيفيتش - كوكا

البدلاء: فارس الغامدي - عواد دهل - موهاو نكوتا - عبد الباسط هوساي - جلال السالم - حسن المسلم - زياد الغامدي - ياسر عبدالله الشمري - راضي العتيبي