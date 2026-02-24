الدوري السعودي .. تشكيل اتحاد جدة ضد الحزم

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، المدير الفني عن، تشكيل فريقه لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.



وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: روجر فيرنانديز - فابينيو - أحمد شراحيلي - ماريو ميتاي

خط الوسط: أحمد الغامدي - مامادو دومبيا - عوض الناشري

خط الهجوم: موسى ديابي - جورج إلينيخنا - ستيفن بيرجوين



ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 38 نقطة ،ويحتل الحزم المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

