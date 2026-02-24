فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

يتصدر خبر وفاة شقيق الفنانة زينة، محركات البحث، والذي وافته المنية، بعد أزمة قلبية مفاجئة، وتوفي إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، فجر اليوم الثلاثاء، والذي اثار خبر وفاتة حالة واسعة من الحزن والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

وفاة شقيق زينة

وأعلن حمادة رضا، شقيق الراحل، نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، حيث كتب إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا، في كلمات مؤثرة عكست حجم الصدمة والحزن داخل الأسرة.

سبب وفاه شقيق زينه.. فارق الحياة فجر الثلاثاء

وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن سبب وفاة إسلام رضا تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ولم تتمكن أسرته من إسعافه.

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي

وشيع جثمان الراحل اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وسط حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من الأصدقاء والمحبين، حيث خيمت أجواء الحزن والدعاء خلال مراسم الجنازة.

بكلمات مؤثرة زينة تنعى شقيقها

وأعلنت الفنانة زينة وفاة شقيقها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وكتبت إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخويا وابني وحبيبي وسندي في الدنيا اللي مليش غيره بعد ربنا أخويا حبيبي إسلام رضا إسماعيل.

كما أوضحت أن صلاة الجنازة أقيمت اليوم الثلاثاء 24 فبراير عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

اخر اعمال الفنانة زينة

وكان اخر اعمال زينة مسلسل ورد وشوكولاتة، الذي شارك في بطولته كل من محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة منهم يوسف حشيش وآية سليم.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

اعمال الفنانة زينة

قدمت الفنانة زينة مسيرة سينمائية متنوعة بدأت عام 2000 بفيلم أرض الخوف بدور هناء، ثم شاركت في حالة حب عام 2004، وتوالت أعمالها في 2005 من خلال سيد العاطفي والحياة منتهى اللذة، قبل أن تظهر في 2006 في فيلمي 90 دقيقة وظاظا.

وفي 2007 شاركت في الشبح والجزيرة، ثم قدمت عدة أعمال في 2008 من بينها كابتن هيما وشبه منحرف وبوشكاش.

واستمرت في تنوع أدوارها عبر واحد صفر، ثم ثلاثة أفلام في 2010 هي بنتين من مصر وبلبل حيران والكبار، كما شاركت في المصلحة والدساس والليلة الكبيرة وهز وسط البلد، ثم كارما والفلوس، وصولا إلى أحدث أعمالها السينمائية الإسكندراني عام 2024.