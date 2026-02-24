قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة
وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة
محمد غالي

يتصدر خبر وفاة شقيق الفنانة زينة، محركات البحث، والذي وافته المنية، بعد أزمة قلبية مفاجئة، وتوفي إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، فجر اليوم الثلاثاء، والذي اثار خبر وفاتة حالة واسعة من الحزن والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

وفاة شقيق زينة

وأعلن حمادة رضا، شقيق الراحل، نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، حيث كتب إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا، في كلمات مؤثرة عكست حجم الصدمة والحزن داخل الأسرة.

سبب وفاه شقيق زينه.. فارق الحياة فجر الثلاثاء

وكشف مصدر لموقع صدى البلد أن سبب وفاة إسلام رضا تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ولم تتمكن أسرته من إسعافه.

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي

وشيع جثمان الراحل اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وسط حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من الأصدقاء والمحبين، حيث خيمت أجواء الحزن والدعاء خلال مراسم الجنازة.

بكلمات مؤثرة زينة تنعى شقيقها

وأعلنت الفنانة زينة وفاة شقيقها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وكتبت إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أخويا وابني وحبيبي وسندي في الدنيا اللي مليش غيره بعد ربنا أخويا حبيبي إسلام رضا إسماعيل.

كما أوضحت أن صلاة الجنازة أقيمت اليوم الثلاثاء 24 فبراير عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

اخر اعمال الفنانة زينة

وكان اخر اعمال زينة مسلسل ورد وشوكولاتة، الذي شارك في بطولته كل من محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة منهم يوسف حشيش وآية سليم. 

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

اعمال الفنانة زينة

قدمت الفنانة زينة مسيرة سينمائية متنوعة بدأت عام 2000 بفيلم أرض الخوف بدور هناء، ثم شاركت في حالة حب عام 2004، وتوالت أعمالها في 2005 من خلال سيد العاطفي والحياة منتهى اللذة، قبل أن تظهر في 2006 في فيلمي 90 دقيقة وظاظا.

 وفي 2007 شاركت في الشبح والجزيرة، ثم قدمت عدة أعمال في 2008 من بينها كابتن هيما وشبه منحرف وبوشكاش. 

واستمرت في تنوع أدوارها عبر واحد صفر، ثم ثلاثة أفلام في 2010 هي بنتين من مصر وبلبل حيران والكبار، كما شاركت في المصلحة والدساس والليلة الكبيرة وهز وسط البلد، ثم كارما والفلوس، وصولا إلى أحدث أعمالها السينمائية الإسكندراني عام 2024.

وفاة شقيق الفنانة زينة الفنانة زينة وفاة شقيق وفاة شقيق الفنانة أزمة قلبية مفاجئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

ترشيحاتنا

باوربنك شاومي

اشحن موبايلك طول اليوم.. باور بانك جديد من شاومي "برخص التراب"

جهاز Xiaomi Tag

للعثور على أشيائك المفقودة .. إليك أفضل جهاز تتبع بتقنية البلوتوث

مواصفات وميزات هاتف iQOO 15R

بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف iQOO 15R إليك أهم مواصفاته

بالصور

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد