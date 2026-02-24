قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش على رادار برشلونة

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

دخل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات نادي برشلونة لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد موافقة مبدئية من المدير الفني هانز فليك على دراسة الصفقة.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن المدير الرياضي ديكو اتفق مع فليك على ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح، في ظل صعوبة ضم أسماء بارزة بسبب ارتفاع الأسعار. 

ويظل جوليان ألفاريز الخيار الأول، إلا أن تعقيدات الصفقة ومطالب أتلتيكو مدريد المالية الكبيرة قد تدفع برشلونة للبحث عن بدائل.

ويبرز اسم مرموش كأحد الحلول المطروحة، خاصة أنه يتناسب مع أسلوب فليك الهجومي، وسبق أن نال إعجاب إدارة برشلونة خلال تألقه مع آينتراخت فرانكفورت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو.

ورغم عدم مشاركته بانتظام مع بيب جوارديولا في ظل وجود إيرلينج هالاند، فإن برشلونة يعتقد أن اللاعب يمتلك السرعة والمرونة التكتيكية والقدرة التهديفية التي يبحث عنها، كما يمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وأكدت التقارير أن مرموش ليس أولوية حالياً، لكنه قد يتحول إلى خيار جاد في حال تعثر صفقة ألفاريز أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي، خاصة إذا أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة خارج مانشستر سيتي الصيف المقبل.

برشلونة مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

رجال طائرة الأهلي

موعد مواجهة الأهلي والترسانة في دوري سوبر رجال الطائرة

كلوب بروج

تشكيل كلوب بروج أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

بطولة دبي للتنس

انطلاقة قوية لبطولة دبي للتنس

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد