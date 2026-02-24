عمر مرموش على رادار برشلونة

دخل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات نادي برشلونة لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد موافقة مبدئية من المدير الفني هانز فليك على دراسة الصفقة.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن المدير الرياضي ديكو اتفق مع فليك على ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح، في ظل صعوبة ضم أسماء بارزة بسبب ارتفاع الأسعار.

ويظل جوليان ألفاريز الخيار الأول، إلا أن تعقيدات الصفقة ومطالب أتلتيكو مدريد المالية الكبيرة قد تدفع برشلونة للبحث عن بدائل.

ويبرز اسم مرموش كأحد الحلول المطروحة، خاصة أنه يتناسب مع أسلوب فليك الهجومي، وسبق أن نال إعجاب إدارة برشلونة خلال تألقه مع آينتراخت فرانكفورت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو.

ورغم عدم مشاركته بانتظام مع بيب جوارديولا في ظل وجود إيرلينج هالاند، فإن برشلونة يعتقد أن اللاعب يمتلك السرعة والمرونة التكتيكية والقدرة التهديفية التي يبحث عنها، كما يمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وأكدت التقارير أن مرموش ليس أولوية حالياً، لكنه قد يتحول إلى خيار جاد في حال تعثر صفقة ألفاريز أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي، خاصة إذا أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة خارج مانشستر سيتي الصيف المقبل.