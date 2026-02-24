قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقرب إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
رياضة

الملاكمة المصرية تتعاقد مع مدربين كوبيين استعدادا للأولمبياد

الثنائي الكوبي أيلوي توريس وخوان ديسبايجني
الثنائي الكوبي أيلوي توريس وخوان ديسبايجني
محمد سمير

تبدأ الملاكمة المصرية مرحلة جديدة من العمل الفني بعد إعلان الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة اللواء الدكتور مجدي اللوزي التعاقد رسميا مع مدربين كوبيين لقيادة منتخب مصر للملاكمة خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروع تطوير الملاكمة وإعادة بناء المنظومة الفنية وفق أحدث المدارس العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم تسعى فيه الملاكمة المصرية إلى استعادة مكانتها على المستويين القاري والدولي، خاصة مع اقتراب عدد من البطولات الكبرى وبطولات المؤهلة إلى الأولمبياد، وهو ما دفع مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة إلى التحرك نحو الاستعانة بخبرات دولية قوية.

واستقر الاتحاد المصري للملاكمة على التعاقد مع الثنائي الكوبي أيلوي توريس وخوان ديسبايجني، بعد دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أصحاب خبرات دولية كبيرة.

ويعد اختيار مدربين كوبيين خطوة استراتيجية في طريق تطوير الملاكمة المصرية، نظرا لما تمتلكه المدرسة الكوبية من تاريخ طويل في صناعة الأبطال وحصد الميداليات في البطولات العالمية والأولمبية.

ويمتلك المدربان خبرات واسعة في تدريب المنتخبات وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى فني وبدني، وهو ما يعزز طموحات الملاكمة المصرية في بناء جيل جديد قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات.

ويأمل مسؤولو الاتحاد المصري للملاكمة أن يسهم هذا التعاقد في نقل الخبرات الحديثة إلى اللاعبين، ورفع كفاءة منتخب مصر للملاكمة خلال المرحلة المقبلة.

التعاقد مع مدربين كوبيين يأتي ضمن برنامج إعداد متكامل وضعه الاتحاد المصري للملاكمة لتطوير الملاكمة بشكل شامل، سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو التكتيكية.

ويركز البرنامج على إعداد منتخب مصر للملاكمة للمشاركات الدولية القادمة، مع وضع هدف واضح يتمثل في تحقيق نتائج مميزة في البطولات القارية والعالمية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة أن تطوير الملاكمة المصرية لا يقتصر فقط على التعاقدات الفنية، بل يشمل أيضا توفير بيئة إعداد احترافية ومعسكرات قوية وبرامج تأهيل متطورة، بما يضمن استمرار تطور مستوى اللاعبين وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات المدربين.

وتسعى الملاكمة المصرية من خلال هذه الخطوة إلى العودة بقوة إلى منصات التتويج، خاصة أن الجماهير تترقب عودة الإنجازات التاريخية للعبة.

ويعد دعم وزارة الشباب والرياضة عاملا مهما في إنجاح خطة تطوير الملاكمة وتحقيق الأهداف المنشودة.

في النهاية، تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في مسيرة الملاكمة المصرية، عنوانها العمل الجاد والاستعانة بالخبرات العالمية، من أجل صناعة أبطال جدد قادرين على تمثيل منتخب مصر للملاكمة بأفضل صورة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد والبطولات الكبرى.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: سيدنا لوط لم يكن من قومه وقضيته كانت أخلاقية عقدية

دار الإفتاء

جيراني بيكرهوني فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يضع روشتة نبوية لإنهاء الصراعات

قرار إنشاء كلية جديدة للقرآن الكريم بجامعة الأزهر

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية جديدة للقرآن الكريم بجامعة الأزهر

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

