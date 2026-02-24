الملاكمة المصرية تتعاقد مع مدربين كوبيين استعدادا للأولمبياد

تبدأ الملاكمة المصرية مرحلة جديدة من العمل الفني بعد إعلان الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة اللواء الدكتور مجدي اللوزي التعاقد رسميا مع مدربين كوبيين لقيادة منتخب مصر للملاكمة خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروع تطوير الملاكمة وإعادة بناء المنظومة الفنية وفق أحدث المدارس العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم تسعى فيه الملاكمة المصرية إلى استعادة مكانتها على المستويين القاري والدولي، خاصة مع اقتراب عدد من البطولات الكبرى وبطولات المؤهلة إلى الأولمبياد، وهو ما دفع مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة إلى التحرك نحو الاستعانة بخبرات دولية قوية.

واستقر الاتحاد المصري للملاكمة على التعاقد مع الثنائي الكوبي أيلوي توريس وخوان ديسبايجني، بعد دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أصحاب خبرات دولية كبيرة.

ويعد اختيار مدربين كوبيين خطوة استراتيجية في طريق تطوير الملاكمة المصرية، نظرا لما تمتلكه المدرسة الكوبية من تاريخ طويل في صناعة الأبطال وحصد الميداليات في البطولات العالمية والأولمبية.

ويمتلك المدربان خبرات واسعة في تدريب المنتخبات وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى فني وبدني، وهو ما يعزز طموحات الملاكمة المصرية في بناء جيل جديد قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات.

ويأمل مسؤولو الاتحاد المصري للملاكمة أن يسهم هذا التعاقد في نقل الخبرات الحديثة إلى اللاعبين، ورفع كفاءة منتخب مصر للملاكمة خلال المرحلة المقبلة.

التعاقد مع مدربين كوبيين يأتي ضمن برنامج إعداد متكامل وضعه الاتحاد المصري للملاكمة لتطوير الملاكمة بشكل شامل، سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو التكتيكية.

ويركز البرنامج على إعداد منتخب مصر للملاكمة للمشاركات الدولية القادمة، مع وضع هدف واضح يتمثل في تحقيق نتائج مميزة في البطولات القارية والعالمية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة أن تطوير الملاكمة المصرية لا يقتصر فقط على التعاقدات الفنية، بل يشمل أيضا توفير بيئة إعداد احترافية ومعسكرات قوية وبرامج تأهيل متطورة، بما يضمن استمرار تطور مستوى اللاعبين وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات المدربين.

وتسعى الملاكمة المصرية من خلال هذه الخطوة إلى العودة بقوة إلى منصات التتويج، خاصة أن الجماهير تترقب عودة الإنجازات التاريخية للعبة.

ويعد دعم وزارة الشباب والرياضة عاملا مهما في إنجاح خطة تطوير الملاكمة وتحقيق الأهداف المنشودة.

في النهاية، تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في مسيرة الملاكمة المصرية، عنوانها العمل الجاد والاستعانة بالخبرات العالمية، من أجل صناعة أبطال جدد قادرين على تمثيل منتخب مصر للملاكمة بأفضل صورة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد والبطولات الكبرى.