خالد عبد العزيز : أؤيد المدرب الوطني

يري المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المدرب الوطنى هو الأنسب في الوقت الحالي بالكرة المصرية.

وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : " فكرة اختيار المدير الفني اختلفت تماماً عن زمان ، ورغم أني مؤيد للمدرب الوطنى ولكن لابد من وجود لاعبين محترفين جاهزين لضيق الوقت قبل خوض المنافسات".

ويضيف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام: “ زمن الكابتن الجوهرى وحسن شحاتة انتهى ومبقاش في وقت لتجهيز اللاعبين ولازم يكون عندنا 50 لاعبا محترفا فى أكبر الدوريات ”

