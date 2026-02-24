كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مقارنة بالأرقام لمصطفى الشهدي مع الأهلي ومع الزمالك .

مصطفي شهدي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مقارنة بالأرقام لمصطفى الشهدي مع الأهلي ومع الزمالك !!

- مصطفى الشهدي حكم للأهلي 3 مباريات جميعهم في الموسم الحالي وجميعهم في اخر 8 مباريات للأهلي ، وفاز الأهلي في المباريات الثلاثة كلها

- الشهدي احتسب ضربتين جزاء للأهلي خلال 3 مباريات فقط ، ولم يحتسب على الأهلي أي ركلة جزاء

- الشهدي منح لاعبي الأهلي 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء ، ومنح منافسي الأهلي 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء أيضا

- مصطفى الشهدي حكم للزمالك 5 مباريات في تاريخه (منهم مباراتين الموسم الحالي) ، فاز الزمالك في مباراتين فقط وتعادل في 3 مباريات

- الشهدي احتسب ضربتين جزاء للزمالك خلال 5 مباريات , واحتسب على الزمالك ضربة جزاء

- الشهدي منح لاعبي الزمالك 17 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين ، ومنح منافسي الزمالك 10 بطاقات صفراء فقط ولم يمنحهم أي بطاقة حمراء !!!".

وكانت قد أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود المباراة مصطفى الشهدي حكماً للساحة، وذلك بمساعدة الثنائي أحمد توفيق طلب وشريف عبد الله، فيما يتولى محمد ممدوح مهمة الحكم الرابع.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك “كابتن مصطفي الشهدي حكما لمباراة الأهلي و سموحة و دي المباراة الثالثة اللي يحكمها للأهلي من اصل ٩ مباريات و حكم الفيديو كابتن وائل فرحان و نتمني لطاقم التحكيم التوفيق”

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.