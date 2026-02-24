قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس شركة سكاتك النرويجية التعاون في مجال الطاقة المتجددة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ترييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، بحضور عدد من مسؤولي الشركة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، وفي إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعميق الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء حرص الدولة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة، موضحًا أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

تبسيط منظومة التراخيص 

 كما أشار فريد إلى أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات وتبسيط منظومة التراخيص من خلال آليات واضحة وشفافة تضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى.

ومن جانبه، أكد ترييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، التزام الشركة بتعزيز استثماراتها في السوق المصري في ضوء تطور  بيئة الأعمال وتعاون فعّال من الجهات المعنية، معربًا عن تقدير الشركة للدعم الحكومي الذي تحظى به مشروعات الطاقة المتجددة، وحرصها على نقل خبراتها العالمية وتوسيع نطاق شراكاتها في مصر بما يدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة المرتفعة. 

واستعرض اللقاء نشاط شركة "سكاتك" باعتبارها إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتلك محفظة مشروعات متنوعة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب توسعها في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بعدد من الأسواق العالمية، اعتمادًا على نموذج استثماري متكامل يجمع بين التطوير والتمويل والتنفيذ والتشغيل طويل الأجل.

وتناول الاجتماع تطورات استثمارات الشركة في مصر، والتي تمثل سوقًا محورية ضمن استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز فرص تصدير الطاقة والمنتجات منخفضة البصمة الكربونية إلى الأسواق الخارجية، خاصة  الأسواق الأوروبية. 

كما جرى استعراض خطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء بما يتيح توفير طاقة نظيفة ومستقرة على مدار الساعة، ويسهم في دعم الصناعات الموجهة للتصدير وتعزيز تنافسيتها.

وزير الاستثمار مشروعات الاستدامة مصر التحول الأخضر

