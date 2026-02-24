ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

يُعد البنجر (الشمندر) من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، وقد لفت انتباه الباحثين في السنوات الأخيرة بسبب تأثيره الإيجابي المحتمل على صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد البنجر لمرضى القلب

وكشف موقع Medical News Today، إن البنجر يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، ما يجعله خيارًا غذائيًا مفيدًا لمرضى القلب، ومن ابرزها :

ـ خفض ضغط الدم بشكل طبيعي:

ويعتبر البنجر بـ النترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

وتوضح الدراسات، أن تناول عصير البنجر قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم خلال ساعات قليلة من تناوله.

فوائد البنجر لمرضى القلب

ـ تحسين وظائف الأوعية الدموية:

بحسب مراجعات علمية نُشرت على موقع PubMed، فإن أكسيد النيتريك الناتج عن النترات الموجودة في البنجر يحسن مرونة الشرايين ويقلل من تصلبها، وهو عامل مهم للوقاية من أمراض القلب والشرايين التاجية.

ـ دعم القدرة على التحمل لمرضى القلب:

أفادت تقرير نشر في Harvard Health Publishing أن عصير البنجر قد يساعد في تحسين القدرة على التحمل البدني، لأنه يعزز كفاءة استخدام الأكسجين في الجسم. وهذا قد يكون مفيدًا لبعض مرضى القلب الذين يعانون من ضعف في اللياقة البدنية.

فوائد البنجر لمرضى القلب

ـ تقليل الالتهابات:

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة قوية مثل “البيتالين”، والتي تساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بتطور أمراض القلب.

ـ دعم مستويات الكوليسترول:

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البنجر ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، خاصة عند دمجه مع نمط حياة صحي.

فوائد البنجر لمرضى القلب

ورغم فوائد البنجر المحتملة، ينصح الأطباء مرضى القلب أو من يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم باستشارة الطبيب قبل الإكثار من عصير البنجر، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل زائد لدى بعض الأشخاص.

فوائد البنجر لمرضى القلب

أفضل طرق تناول البنجر

ـ عصير البنجر الطازج بدون سكر

ـ إضافته إلى السلطة

تناوله مشويًا أو مسلوقًا

ـ مزجه مع خضروات أخرى ضمن نظام غذائي صحي للقلب