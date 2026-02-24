طفلة تسأل: ما هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب

وجهت طفلة سؤالاً إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تسأل فيه عن: «ما هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم؟».

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة «صدى البلد»: إن آخر آية نزلت من القرآن الكريم هي الآية 281 من سورة البقرة: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ».

كما وجهت طفلة اسمها رقية أحمد، سؤالاً إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تسأل فيه عن: «هو القرآن نزل في كام سنة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟»

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة «صدى البلد»: نزل القرآن الكريم على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو في سنّ الأربعين، واستمر نزول القرآن 23 سنة: 13 سنة في مكة، و10 سنوات في المدينة، وتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عمر 63 سنة، ويتكوّن القرآن الكريم من 30 جزءًا، وعدد سوره 114 سورة، وعدد آياته 6236 آية.