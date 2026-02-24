قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص

ياسر جلال - أحمد ماهر
ياسر جلال - أحمد ماهر
أحمد البهى

علق الفنان أحمد ماهر، علي الفيديو الذي نشره الفنان ياسر جلال، واعلن عن انتهاء الأزمة بينهم. 

وقال الفنان القدير أحمد ماهر في تصريحات خاصة لصدى البلد : حدثت مكالمة بيني وبينه والموضوع انتهي، وانا راضيت الفنان ياسر جلال، وهو تفهم الموقف، وقدر أنني كنت في عزاء وكنت في حالة ضغط عصبي بسبب مجموعة من الأشخاص الذين يريدون تصويري، وخرجت مني جملة لم أقصدها وكانت زلة لسان. 

علق النجم ياسر جلال على اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد فيديو الإساءة لوالده المخرج الراحل جلال توفيق والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الساعات الماضية.

ونشر ياسر جلال فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وقال،" الفيديو ده للفنان الكبير الأستاذ أحمد ماهر، أولا بشكر حضرتك على الاعتذار اللي نزلته وعاوز أقول لحضرتك ولا يهمك، حضرتك في مقام بابا الله يرحمه، أنا بس عاوز أفكرك بحاجة فاكر لما طلبتك من فترة وقولت لك أنا أبويا وحشني وحبيت أكلمك علشان أشم ريحته فيك، حضرتك هتفضل بالنسبة لنا أب وأخ كبير وحصل خير كلنا بنحبك وبنحترمك ورمضان كريم".

وخلال الساعات الماضية أثار الفيديو المنتشر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقرر ياسر ورامز جلال مقاضاة كل من صور أو نشر أو أعاد نشر الفيديو المسيء.

أحمد ماهر ياسر جلال رامز جلال

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

