إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة

كشف السيد عمرو غلاب عضو المجلس الاستشاري لنادي بيراميدز، أن النادي تقدم باعتراض رسمي لاتحاد الكرة بشأن تعيين الحكم عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو خلال مباراة الليلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز، مطالبا باستبعاده من إدارة اللقاء بسبب تكرار أخطائه في الفترة الماضية مع النادي ولأنه من غير المقبول أن يتولى ذات الحكم إدارة 5 مباريات من أصل 16 مباراة لعبها بيراميدز في الدوري حتى الآن.

أضاف غلاب أن نادي بيراميدز أوضح في خطابه إلى اتحاد الكرة أن الأمر يبدو غريبا للغاية أن يتولى عبد العزيز السيد مهمة التواجد على تقنية الفيديو خلال 5 مباريات كان بيراميدز طرفا فيها وفي كل مرة يتسبب في مشاكل كثيرة ويرتكب الكثير من القرارات الخاطئة التي كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط خلال مشوار المنافسة على لقب الدوري.

أوضح عضو المجلس الاستشاري أنه وخلال هذا الموسم تواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو في 5 مباريات لنادي بيراميدز وهي على النحو التالي:

وادي دجلة وبيراميدز الجولة الأولى 
المصري وبيراميدز الجولة الثالثة
بيراميدز وفاركو الجولة الحادية عشرة
بيراميدز والجونة الجولة السادسة عشرة

بالإضافة إلى مباراة الليلة أمام غزل المحلة في الجولة  التاسعة عشرة من بطولة الدوري، على استاد المحلة.

غلاب كشف عن أن النادي شدد في خطابه لاتحاد الكرة على أن عبد العزيز السيد خلال تواجده في المباريات السابقة ارتكب عشرات الأخطاء التي أدارها والغريب أن بيراميدز خسر فيها 6 نقاط في ظل أخطاء فادحة، وكانت آخر القرارات الخاطئة من جانب عبد العزيز السيد قراره بتأييد صحة ركلة الجزاء المحتسبة ضد نادي بيراميدز في مباراة الجونة والتي جرت يوم 28 يناير الماضي باستاد الدفاع الجوي، رغم أنها لم تكن ركلة جزاء بشكل واضح تماما بعدما اصطدمت الكرة باليد الداعمة لعلي جبر مدافع الفريق، بل استمر حكم الفار في قراراته الخاطئة بقراره المنفرد بإعادة ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس بيراميدز بدون سبب وأثبتت الإعادة أن القرار غير صحيح بالمرة وتسبب ذلك في التعادل بالنهاية وخسارة الفريق لنقطتين جديدتين في مشوار الدوري، وحتى المباراة الوحيدة التي فاز خلالها بيراميدز أمام فاركو شهدت عدة أخطاء فادحة كذلك.

أشار إلى أن النادي اختتم خطابه بمطالبه اتحاد الكرة بضرورة مراجعة لجنة الحكام بشأن تعيينات الحكام وما بها من مشاكل عديدة وعلامات استفهام، واستبعاد الحكم عبد العزيز السيد من مباراة غزل المحلة وبيراميدز لما تم توضيحه من أخطاء فادحة للحكم.

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

