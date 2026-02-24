مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. أمير كرارة يحاول الوصول إلى مرتكبي تفجير أتوبيس مدينة نصر

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث تفقد مراد “أمير كرارة” مع فريق عمله فى الأمن الوطني مكان تفجير أتوبيس مدينة نصر.

وكلف مراد مكرم كلا من مراد وحسن “احمد غزي” بضرورة الوصول الى مرتكبي تفجير الأتوبيس الذى تسبب فى إصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

ووصلت قوات الأمن الى أحد عناصر الجماعة الإرهابية الذى شارك فى تنفيذ عملية تفجير الاتوبيس واعترف بجريمته.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.