فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض الحلقة7.. قوات الاحتلال تقصف مستشفى الوديان

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة 7 أحداثا مؤسفة للغاية حيث وجهت قوات الاحتلال الى المتواجدين من المرضى والاطباء داخل مستشفى الوديان بضرورة اخلاء المكان سريعا بحجة ان المستشفى تحتوى على بعض عناصر النشطاء. 

ويأتي ذلك بعد دقائق معدودة من وصول الجهاز الذى يساعد فى علاج المرضى ولكن سرعان ما تبخر الأمل حيث قامت قوات الاحتلال بقصف المستشفى مما ساهم فى قطع التيار الكهربائى على المستشفى. 

ونفس الحال شهده اهل الضفة الغربية وتحديد أسرة ناصر حيث طالب قوات الأمن بضرورة إخلاء المكان. 

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

