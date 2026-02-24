ركابها معتمرون.. تعطل طائرة طيران نسما في مطار أسيوط

تسببت شركة طيران نسما في أزمة كبيرة للركاب المعتمرين المسافرين إلى الأراضي المقدسة من مطار أسيوط الدولي، حيث تسبب عطل فني بالطائرة في تأخر إقلاعها نحو أكثر من 6 ساعات.

بحسب روايات الركاب، الذين تواصلوا مع “صدى البلد”، فإن الرحلة كان مقررا أن تقلع بالركاب من مطار القاهرة إلى مدينة جدة صباح اليوم، إلا أنهم فوجئوا بقرار تحويل الإقلاع إلى مطار أسيوط الدولي على أن يتم التحرك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح الركاب، ومعظمهم من المعتمرين القادمين من محافظات صعيد مصر، أنهم توجهوا إلى مطار أسيوط وفق الترتيبات الجديدة.

وأضافوا أنهم عقب وصولهم إلى المطار تفاجأوا بوجود عطل فني في الطائرة حال دون إقلاعها في الموعد المحدد، ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين الركاب، الذين اضطروا للانتظار داخل المطار لأكثر من 6 ساعات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتسببت شركة طيران نسما خلال الفترة الأخيرة، في عدد من الأزمات لعدد من المسافرين من الأراضي المصرية إلى الأراضي المقدسة، بسبب تكرار الأعطال الفنية في رحلات الشركة المتجهة إلى الأراضي المقدسة، والتي كان آخرها قبل يومين في مطار سفنكس الدولي، حيث حدث نفس السيناريو مع ركاب رحلة الأراضي المقدسة أيضًا.