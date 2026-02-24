مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص

في مشهد مأساوي أعاد إلى الأذهان تفاصيل قضية الطالبة نيرة أشرف التي هزت الرأي العام قبل أعوام، استفاقت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية على جريمة جديدة تحمل ملامح القسوة ذاتها. فتاة شابة سقطت قتيلة في الشارع، بعدما أقدم شاب على طعنها عدة طعنات نافذة إثر رفضها الارتباط به، لتتحول لحظات عادية من يومها إلى نهاية مأساوية، وسط ذهول الأهالي وصرخات المارة.

الجريمة لم تكن مجرد واقعة قتل، بل صدمة إنسانية واجتماعية أعادت النقاش حول العنف المرتبط بالرفض العاطفي، وحدود الغضب حين يتحول إلى انتقام دموي.

لحظات الرعب.. هجوم مفاجئ أمام الجميع

بحسب روايات شهود العيان، باغت المتهم الفتاة في أحد شوارع الخصوص، وعلى مقربة من منزلها. لم يكن هناك إنذار أو مشادة طويلة سبقت الجريمة، بل هجوم مفاجئ بسلاح أبيض أربك المارة وأصابهم بحالة من الذهول.

يقول أحد الشهود: “الموضوع حصل في ثواني.. فجأة لقيناه بيطعنها قدامنا، حاولنا نتحرك بسرعة، لكن كانت الإصابة خطيرة جدًا”. حاول الأهالي نقل الفتاة إلى المستشفى لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول، متأثرة بإصابتها القاتلة.

تحول الشارع في دقائق إلى ساحة فوضى وصراخ، فيما تجمهر السكان في محاولة لفهم ما جرى، قبل أن ينجحوا في مطاردة المتهم والإمساك به.

القبض على المتهم.. وتحقيقات موسعة

عقب ارتكابه الجريمة، حاول المتهم الفرار، إلا أن الأهالي تمكنوا من اللحاق به وضبطه، وسلموه لقوات الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وقررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وسماع أقوال شهود العيان، وإجراء الصفة التشريحية لبيان السبب الدقيق للوفاة.

كما أُجريت معاينة تصويرية لمسرح الجريمة بحضور المتهم، في إطار استكمال الأدلة وتوثيق تفاصيل الواقعة.

اعترافات صادمة.. “اعتبرتها موافقة ضمنية”

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية كشف فيها عن دوافعه. أقر بأنه كان يرغب في الزواج من المجني عليها، وأنه سبق أن التقى بوالدها، واعتبر هذا اللقاء “موافقة ضمنية” على الارتباط.

إلا أنه بحسب أقواله فوجئ لاحقًا بإبلاغه برفض الفتاة التام لفكرة الزواج في الوقت الحالي، وهو ما أثار غضبه ودفعه إلى التفكير في الانتقام.

واعترف المتهم بأنه خطط للتخلص منها، حيث ظل يراقب تحركاتها في يوم الحادث، وتتبعها حتى اقتربت من منزلها. وجلس في مقهى قريب مترصدًا وصولها، وما إن لمحها حتى باغتها بطعنات متتالية بسكين كان يخفيه، ليسقط جسدها على الأرض وسط صرخات المارة.

وقال في اعترافاته: “حاولت أهرب بعد ما طعنتها، لكن الناس جريت ورايا ومسكوني قبل ما الشرطة تيجي”.

أسرة مفجوعة وجيران يروون السيرة الطيبة

الجريمة خلفت وراءها أسرة مكلومة، انتقلت للإقامة في المنطقة منذ عدة أشهر فقط، وفقًا لما أكده الجيران. وأجمع سكان الحي على حسن سيرة الفتاة وأخلاقها.

قال أحد الجيران: “أسرتها ناس محترمة جدًا، والبنت كانت مهذبة ومحدش سمع عنها غير كل خير”. وأضاف آخر: “اللي حصل صدمة لينا كلنا.. عمرنا ما توقعنا نشوف جريمة زي دي في شارعنا”.

هذه الشهادات زادت من حالة الغضب والحزن بين الأهالي، الذين طالبوا بسرعة القصاص من الجاني وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

جنازة مهيبة.. ودموع لا تتوقف

شيّع المئات من أهالي الخصوص جثمان الفتاة في جنازة مؤثرة، سيطر عليها البكاء والانهيار. ارتفعت صرخات والدتها وذويها في مشهد أبكى الحضور، فيما سار المشيعون في صمت ثقيل يختلط بالدعاء والغضب.

كانت الجنازة رسالة حزن جماعي، عبّر فيها الأهالي عن تضامنهم مع الأسرة، ورفضهم لتحول الخلافات الشخصية إلى جرائم دامية تهدد أمن المجتمع واستقراره.

جريمة تكشف خطورة العنف بدافع الرفض

حادثة الخصوص ليست مجرد واقعة جنائية عابرة، بل جرس إنذار جديد حول خطورة العنف الناتج عن رفض الارتباط، حين يتحول الإصرار إلى هوس، والغضب إلى سلاح.

في لحظة، فقدت أسرة ابنتها، وفقد حيّ بأكمله شعوره بالأمان، وبقيت الأسئلة المجتمعية معلقة حول كيفية مواجهة هذا النمط المتكرر من الجرائم. وبينما تواصل جهات التحقيق عملها لكشف كل التفاصيل ومحاسبة الجاني، تبقى المأساة شاهدًا مؤلمًا على ثمن الغضب حين يتجاوز حدود العقل والقانون.