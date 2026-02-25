تدريبات خاصة لـ محمد صبحي بعد فوز الزمالك على زد

خاض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على ستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام زد التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



وأدى محمد صبحي تدريبات فنية تحت إشراف فيتور مانويل مدرب حراس المرمى بناء على قرار معتمد جمال المدير الفني، لتجهيز الحارس للمباريات المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم صدارة مسابقة الدوري.