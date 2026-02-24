قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: أعمال المتحدة للخدمات الإعلامية ترفع وعي الأجيال الجديدة بالقضايا المصيرية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، أن خريطة دراما رمضان التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعكس رؤية وطنية واعية بأهمية الدور الثقافي والفكري للفن، مشيرًا إلى أن الدراما لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت أحد أهم أدوات تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأوضح "الجمل" في بيان له اليوم ، أن الأعمال الدرامية المعروضة هذا العام تتناول قضايا مجتمعية ووطنية بالغة الأهمية، وفي مقدمتها مسلسل صحاب الأرض الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية، ويعيد التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في رفع الوعي لدى الأجيال الجديدة بحقائق الصراع وتاريخه وأبعاده الإنسانية والسياسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تناول مثل هذه القضايا في إطار درامي احترافي يسهم في بناء وعي مستنير، ويحصّن المجتمع ضد محاولات طمس الهوية أو تزييف الحقائق، مؤكدًا أن القوى الناعمة المصرية كانت ولا تزال أحد أهم أدوات التأثير في محيطها العربي والإقليمي.

وأشار الجمل إلى أن الإنتاجات الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية ساهمت في إعادة الاعتبار للأعمال الوطنية والتاريخية والاجتماعية الهادفة، ونجحت في تقديم محتوى يجمع بين الجودة الفنية والرسالة المجتمعية، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم الدولة المصرية وبناء الإنسان المصري.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن استمرار دعم الأعمال الدرامية الجادة والمسؤولة يمثل استثمارًا حقيقيًا في الوعي، ويعزز من مكانة الدراما المصرية كقوة ناعمة رائدة في المنطقة، داعيًا إلى مزيد من الإنتاجات التي تناقش قضايا الأمن القومي، والانتماء، وبناء الشخصية المصرية على أسس من المعرفة والفهم الصحيح للتحديات التي تواجه الوطن.

