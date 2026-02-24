نواب البرلمان: نمو الرحلات بين مصر وبريطانيا فرصة ذهبية لدعم الاقتصاد والسياحة والثقافة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن الزيادة الملحوظة في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة تعكس ثقة متجددة في المقصد السياحي المصري، وتفتح آفاقًا واسعة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاعات السياحة والفنادق والخدمات المرتبطة بها.

وأشار النواب إلى أن تعزيز الربط الجوي مع بريطانيا لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل يمثل فرصة استراتيجية للترويج للثقافة المصرية والحضارة الفرعونية، لا سيما مع المعارض والفعاليات الدولية مثل رمسيس وذهب الفراعنة، مؤكدين أن التعاون بين الدولة وشركات الطيران الكبرى مثل Jet2.com يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة تلبي مختلف أنماط السفر من الشاطئية إلى الثقافية والتاريخية.

وأشار النواب إلى أهمية استثمار هذا الزخم في تطوير البنية التحتية السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، ورفع جودة الخدمات، لضمان تحويل تنامي الرحلات الجوية إلى مكاسب مستدامة للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن النمو الملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة يمثل مؤشرًا قويًا على تعافي القطاع السياحي وتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة على خريطة السياحة العالمية.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن اللقاء الذي جمع وزير السياحة والآثار شريف فتحي بسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وما أسفر عنه من تأكيد على زيادة الحركة السياحية، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في استعادة الزخم السياحي من أحد أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر.

تسيير رحلات مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ

وأضافت أن إعلان شركة Jet2.com عن بدء تسيير رحلات مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027، يعد خطوة نوعية تعزز الربط الجوي وتفتح آفاقًا أوسع لزيادة أعداد السائحين البريطانيين، خاصة في ظل الطلب المتنامي على السياحة الشاطئية والثقافية في آن واحد.

وأشارت إلى أن التحضيرات الجارية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن تمثل فرصة ذهبية للترويج للحضارة المصرية العريقة وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية، مؤكدة أن هذا الحدث يعزز القوة الناعمة المصرية ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الإيرادات السياحية.

وشددت العسيلي على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو زيادة الطاقة الفندقية وتطوير المنتجات السياحية ودمج الأنماط المختلفة، من السياحة الشاطئية إلى الثقافية والبيئية، بما يطيل مدة إقامة السائح ويرفع متوسط إنفاقه.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تنامي الرحلات الجوية بين مصر وإنجلترا ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل يعكس ثقة متجددة في الاستقرار المصري والبنية التحتية السياحية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن النمو الملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة لا يمثل مجرد انتعاشة سياحية، بل يُعد مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية في توقيت تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

السوق البريطاني أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ صدي البلد أن السوق البريطاني يُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن زيادة الربط الجوي تعني تدفقات أكبر من العملة الصعبة، ودعمًا مباشرًا لميزان المدفوعات، إلى جانب تنشيط قطاعات حيوية مرتبطة بالسياحة مثل الطيران، والفنادق، والنقل، والمطاعم، والحرف اليدوية.

وأشار إلى أن إعلان شركة Jet2.com تسيير رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027 يعكس ثقة شركات الطيران الكبرى في استقرار السوق المصري وجاذبيته الاستثمارية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الشركات البريطانية والأوروبية لتعزيز وجودها في مصر.

وأضاف أن التحركات التي يقودها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو المشاركة في الفعاليات الدولية مثل WTM London، تؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية تسويقية احترافية تستهدف الأسواق ذات الإنفاق المرتفع.

وشدد جابر على أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذا الزخم عبر تحسين جودة الخدمات، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتطوير البنية التحتية بالمناطق السياحية، بما يضمن استدامة النمو وتحويل الزيادة في أعداد الرحلات إلى مكاسب اقتصادية طويلة الأجل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السياحة ليست قطاعًا خدميًا فحسب، بل ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تعميق التعاون مع السوق البريطاني يمثل خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

كما، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة الملحوظة في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة تمثل ثمرة مباشرة لحراك دبلوماسي واقتصادي منظم، يعكس تحسن صورة مصر خارجيًا واستعادة الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري.

كبرى شركات السياحة والطيران البريطانية

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن السياحة لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت أداة فعّالة من أدوات القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن التعاون المتنامي مع الجانب البريطاني، في ظل اللقاءات الرسمية الأخيرة، يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على توسيع مجالات الشراكة، خاصة في مجالي السياحة والآثار.

وأشار إلى أن إعلان شركة Jet2.com عن تشغيل رحلات مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027، يمثل رسالة ثقة واضحة من كبرى شركات السياحة والطيران البريطانية في استقرار الأوضاع بمصر وجاذبية منتجها السياحي.

وأضاف أن الاستعدادات الجارية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور الثقافي المصري في أوروبا، وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالحضارة والتاريخ، بما يدعم السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الشاطئية.

وشدد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم من خلال تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز جودة الخدمات، واستمرار الحملات الترويجية الموجهة للأسواق ذات الأولوية، مؤكدًا أن تنامي الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا يعكس نجاح الدولة في توظيف الدبلوماسية السياحية لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.