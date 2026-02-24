قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
آية التيجي

قالت كاترين سلامة الاستشارية النفسية والأسرية والتربوية، أنه توجد خطة عملية يمكن تنفيذها في المنزل لمساعدة الأطفال الذين يعانون من الاندفاعية.

ما هو اضطراب الاندفاعية عند الأطفال؟

وأوضحت كاترين سلامة في منشورها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الاندفاعية تعني ببساطة أن "الفرامل في مخ الطفل أضعف من البنزين"، في إشارة إلى أن الجزء المسؤول عن التفكير والانتظار وضبط النفس، وهو الفص الأمامي في المخ لا يزال في مرحلة النضج، وقد يكون أبطأ لدى بعض الأطفال.

وتابعت كاترين، أنه ينتج اضطراب الأندفاعية على أن الطفل يرى الطفل شيئًا فيفعله فورًا، أو يغضب فيضرب فورًا، أو يتحمس فيقاطع الحديث فورًا
دون المرور بمحطة "أفكر أولًا".

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

أسباب الاندفاعية عند الأطفال

بحسب ما جاء في المنشور، فإن أسباب السلوك الاندفاعي لا تقتصر على عامل واحد، بل قد تشمل:
ـ التوتر داخل الأسرة
ـ صعوبات التعلم
ـ حساسية عصبية أعلى من الطبيعي
ـ التعرض المفرط للشاشات
ـ صعوبة التعبير عن المشاعر
ـ وأحيانًا يكون جزءًا من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

وشددت كاترين، على أن الطفل الاندفاعي "ليس سيئًا أو مستفزًا"، بل يعاني من نقص في مهارة التحكم، وهو ما يتطلب بناء مهارات بدلاً من معاقبة سلوك.

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

خطة علاج اضطراب الاندفاعية في المنزل

وكشفت الاستشارية النفسية، أن التعامل الصحيح لا يعتمد على الأوامر المباشرة مثل "ما تضربش" أو "استنى"، بل على تعليم الطفل مهارات بديلة من خلال تدريب عملي يومي، وترتكز الخطة على 3 محاور أساسية:

ـ التحكم في الجسم:
تقوية "فرامل الجسم" حتى يتمكن الطفل من التوقف والهدوء وعدم اللجوء للضرب.

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

ـ التحكم في المشاعر:
تعليم الطفل تسمية مشاعره مثل "أنا زعلان" قبل أن يتصرف بعدوانية.

ـ التفكير قبل الفعل:
بناء لحظة توقف بين الشعور والتصرف، ليسأل نفسه: ماذا سيحدث لو فعلت ذلك؟

وأكدت أن العلاج يعتمد على تدريب يومي بسيط لمدة 10 دقائق فقط، مع الاستمرارية، لتحقيق نتائج ملحوظة.

وأشارت كاترين سلامة إلى أنها ستنشر لاحقًا أنشطة عملية مناسبة لكل مرحلة عمرية، مطالبة الأمهات بكتابة أعمار الأطفال في التعليقات لتحديد الأنشطة المناسبة.

