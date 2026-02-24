الدوري السعودي .. الخلود يهزم الخليج 3-2 في الدقيقة 102

اقتنص الخلود ثلاث نقاط في الوقت القاتل امام الخليج بنتيحة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الثالثة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح الخليج التهديف في الدقيقة 2، عن طريق باولو فيرنانديز ،وأدرك الخلود هدف التعادل في الدقيقة 31، عن طريق راميرو انريكي.

وأضاف الخلود الهدف الثاني في الدقيقة 76، عن طريق راميرو انريكي، وأدرك الخليج هدف في الدقيقة 87، عن طريق صالح العمري.

وأخيرا اقتنص الخلود الثلاث نقاط في الدقيقة 12+90، عن طريق إدغاراس أوتكوس.

وبهذه النتيجة يقفز الخلود الي المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وتجمد الخليج في المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.