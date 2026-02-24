قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
برلمان

ضوابط صارمة للجزاءات وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل الجديد

حسن رضوان

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة المتعلقة بالجزاءات التأديبية للعمال وأصحاب العمل، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرفين، وتنظيم آلية التعامل مع المخالفات في بيئة العمل.

ونصت المادة (138) على أن أي فعل يستوجب المساءلة يجب أن يكون مرتبطًا بالعمل، مع ضرورة عدم توقيع الجزاء بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق. فيما حددت المادة (139) جدول الجزاءات التأديبية التي تشمل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية أو الترقية، خفض الأجر أو الوظيفة، وحتى الفصل النهائي.

 عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة

وأكد القانون في مادته (140) على عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، مع حظر الجمع بين أي جزاء مالي واقتطاع من الأجر إذا تجاوز المجموع أجر 5 أيام في الشهر، بينما نصت المادة (141) على ضرورة إبلاغ العامل بما نسب إليه وسماع دفاعه قبل إصدار القرار، مع اشتراط أن يكون القرار مسببًا.

كما كلف القانون الشئون القانونية في المنشأة بالتحقيق أو التفويض لشخص ذي خبرة بحسب المادة (142)، مع إمكانية تشديد الجزاء إذا تكرر الفعل خلال سنة من الجزاء السابق. وفي حالات المخالفات الجسيمة أو الاتهامات الجنائية، يحق لصاحب العمل إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، مع منح العامل الحق في التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 3 أيام، مع إمكانية طلب مد فترة الإيقاف قضائيًا.

ونص القانون أيضًا على اختصاص المحكمة العمالية بالفصل في طلبات الفصل، مع تحديد الأخطاء الجسيمة مثل تقديم مستندات مزورة، إفشاء أسرار المنشأة، أو التعاطي أثناء العمل. وفي حال نشوء نزاع فردي، يمكن لأي طرف طلب التسوية ودياً أمام لجنة برئاسة مدير مديرية العمل، وإذا فشلت التسوية تُحال الأوراق إلى المحكمة العمالية للفصل خلال 3 أشهر بصفة مستعجلة.

ويأتي هذا التنظيم الجديد لضمان توازن الحقوق بين العمال وأصحاب العمل، وحماية بيئة العمل من التجاوزات، مع تعزيز آليات الرقابة القانونية والإجرائية على المخالفات.

قانون العمل الجديد أصحاب العمل حماية حقوق العمال

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

فطار النائب العام

مأدبة إفطار.. النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة

المتهمين

كانوا بيهزروا .. القبض على 4 أشخاص ألقوا زجاجات المياه على السيارات بالغربية

الشاب الفقيد

انتشال جثمان صيدلي من ترعة بسوهاج بعد رحلة بحث 72 ساعة

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

